Un argentino perdió la elección a alcalde en una ciudad de Florida + Agregar ámbito en









El argentino, de 51 años, obtuvo el 21,11% de los votos frente al 78,89% de Howard Weinberg, que renovó su mandato. Zaltzberg había centrado su campaña en las redes sociales y la inteligencia artificial.

El candidato argentino fue ampliamente derrotado en la elección a alcalde.

El argentino Alberto Zaltzberg no logró imponerse en la elección municipal de Aventura, una ciudad de unos 40.000 habitantes ubicada en el norte del condado de Miami-Dade, Florida. Su rival, Howard S. Weinberg, logró la reelección con el 78,89% de los votos, frente al 21,11% de su oponente, según los resultados oficiales preliminares del Departamento de Elecciones del condado.

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Weinberg, que ya había ocupado la alcaldía sin oposición en 2022, reunió 9.800 votos, mientras que Zaltzberg consiguió 2.622. El argentino, de 51 años, es corredor inmobiliario y especialista en marketing digital. Se presentó por primera vez para conducir el municipio, después de dos intentos fallidos por ingresar a la Comisión Municipal.

Aunque está afiliado al Partido Republicano, la elección de Aventura es no partidaria: los candidatos compiten sin una identificación política en la boleta.

Los resultados preliminares de la elección en Miami-Dade. Durante la campaña, Zaltzberg planteó como una de sus prioridades mejorar la comunicación entre el municipio y los residentes. En declaraciones a La Nación, consideró que la gestión local está "muy lejos del ciudadano a pie". Sobre el costo de vida, propuso revisar los gastos de la ciudad y escuchar a los vecinos antes de definir posibles cambios en las partidas presupuestarias o las políticas municipales.

Su estrategia electoral se concentró por completo en las redes sociales, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Para su campaña eligió el lema "Make Aventura Great Again", una adaptación de la consigna utilizada por Donald Trump. También defendió el cumplimiento de las leyes migratorias, cuestionó los ataques contra los inmigrantes y sostuvo que el presidente estadounidense podría evitar algunas confrontaciones.

De Villa del Parque a la política municipal en Florida Antes de radicarse en Estados Unidos, Zaltzberg vivía en Villa del Parque. Emigró al sur de Florida hace 23 años, cuando la Argentina todavía atravesaba las consecuencias de la crisis de 2001 y 2002. Se mudó junto a quien entonces era su novia y hoy es su esposa, con quien tiene dos hijos. La familia vivió en otras dos zonas de Miami antes de instalarse en Aventura, donde reside desde hace 15 años. La ciudad, ubicada en el norte del condado de Miami-Dade, tiene unos 40.000 habitantes y es conocida por su mercado inmobiliario de alta gama y por el Aventura Mall, señalado como el centro comercial más grande de Florida y una parada habitual para los turistas argentinos. El gobierno municipal está compuesto por una Comisión integrada por el alcalde y seis comisionados.