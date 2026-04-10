Elecciones en Perú: cierre de campañas de los principales candidatos, a horas del inicio de la veda

Después de más de tres años de inestabilidad política, Perú volverá a elegir presidente este domingo con gran expectativa de consolidación institucional.

Llegó el momento de que Perú elija nuevamente un presidente. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados a votar en las próximas elecciones , que además definirán autoridades del Congreso para el período 2026-2031 , en unos sufragios cuyo trasfondo es una crisis política persistente: e n los últimos diez años, el país tuvo ocho presidentes y tres congresos.

Uno de los cierres de campaña más estruendosos fue el de Keiko Fujimori , hija del expresidente y referente de Fuerza Popular . Ocurrió en el distrito Veintiséis de Octubre, de la provincia de Piura , y prometió que con su gobierno "vuelve el orden" : "Nosotros lo que tenemos es experiencia de gobierno, es haber derrotado a Sendero Luminoso y al MRTA, es tener un gran equipo humano, un partido sólido, consolidado, serio".

Otros de los favoritos es el candidato de "País para Todos", el humorista Carlos Álvarez , quien eligió el Club Carapongo en Chosica (provincia de Lima) para cerrar su candidatura. Acompañado de sus candidatos al Parlamento, y luego de una larga campaña por el norte del país, expresó: “Han menoscabado mi nombre, mi honor, mi dignidad y mi familia. Han ninguneado mis estudios y mi actividad laboral. He aguantado y soportado todo eso estoicamente , porque más grande e importante que el agravio es el Perú . Y desde aquí hago una convocatoria a la unidad nacional”.

En la plaza 2 de Mayo, en el centro histórico de Lima, Alfonso López Chau se rodeó de compañeros de boleta y artistas para cerrar su campaña. "Haz justicia este 12 de abril y expulsa la corrupción con tu mano", convocó el candidato de Ahora Nación, y ratificó su promesa de reforma policial: "Nosotros sí sabemos cómo combatir el crimen y extorsión con policías honestos".

Uno de los actos más llamativos fue el del candidato de “Juntos por el Perú" Roberto Sánchez , que combinó elementos religiosos y consignas políticas en un acto al que arribó montado en un caballo. Sánchez prometió que, en caso de ser electo, liberaría al último presidente elegido por el voto que tuvo el país, Pedro Castillo, detenido desde el 2022.

Elecciones en Perú 2026: récord histórico de candidatos

Los votantes deberán elegir entre 35 candidatos. Ninguno con una ventaja decisiva en las encuestas. El proceso electoral suma, además, un componente institucional relevante. Por primera vez en más de tres décadas, el país volverá a contar con un Congreso bicameral con 130 diputados y 60 senadores.

Las encuestas muestran a Keiko Fujimori al frente, con una intención de voto cercana al 15%. Detrás de ella, otros candidatos con posibilidades serían los exalcaldes de Lima Ricardo Belmont, con un perfil nacionalista y propuestas de renegociación de contratos de recursos naturales; y Rafael López Aliaga, empresario que promueve créditos para pymes desde la banca estatal.

Carlos Álvarez Carlos Álvarez busca irrumpir como outsider.

También compiten Carlos Álvarez, figura del espectáculo que propone medidas de alto impacto como la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos y la instauración de la pena de muerte para sicarios; Jorge Nieto, exministro de Defensa, que promete resolver la inseguridad en “no más de un año”; y Alfonso López Chau, exdirector del Banco Central, que apunta a depurar la policía y atacar las finanzas del crimen con herramientas tecnológicas.

Elecciones Perú 2026: cómo votar desde Argentina

El Consulado de Perú en la Argentina difundió la modalidad para acceder a las más de 30 fórmulas. En el sitio web del organismo diplomático se puede consultar el lugar de votación tan solo ingresando el documento de identificación. Es importante saber que solo pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Elecciones de Perú Argentina Los peruanos residentes en la Argentina podrán votar en sedes dispuestas por el Consulado.

Para poder votar, se deberá presentar DNI peruano vigente o vencido, pero no será válida la presentación de ninguna documentación argentina. El horario del sufragio será de 7 a 17 horas del domingo 12 de abril.

Para evitar la anulación del voto, el Consulado recordó que sólo se puede escoger una opción por categoría y que no se debe agregar ningún otro símbolo o marca por fuera de la expresión de la voluntad del voto.