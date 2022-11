Elon Musk: los tuits que ratifican la dirección que le quiere dar a la plataforma

A continuación, como si no quedara claro el mensaje, posteó: "Twitter is All the news (Twitter son Todas las noticias)", avanzando más en esa idea de que no haya controles sobre los mensajes.

Recientemente, Musk había anunciado que tener una cuenta verificada (con dos tildes azules) comenzaría a cobrarse, y costaría 8 dólares. Ello provocó reacciones de usuarios, acostumbrados a la gratuidad de las cuentas en redes sociales.

Musk se hizo con la mayoría accionaria (y por tanto, con el manejo de la empresa) de Twitter, luego de idas y vueltas, por una suma estimada en 44 mil millones de dólares.

El magnate, nacido en Sudáfrica, ya es dueño de la fábrica de autos eléctricos Tesla, y de la compañía espacial SpaceX.