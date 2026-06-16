España recibió casi un millón de solicitudes de regularización de migrantes, más del doble previsto

El país lleva meses con sobredemanda, en medio de su medida de integración al mercado formal. Desde organizaciones sostienen que "debería haber una medida estructural" para mayor acceso a los permisos de trabajo.

“Se trata de un programa extraordinario, pero debería haber una medida estructural que facilitara el acceso a los permisos de trabajo", indicó una organización de refugiados.

El gobierno de España recibió cerca de 900.000 solicitudes de migrantes que buscan la regularización, en el marco del programa oficial anunciado en los últimos meses en los que inicialmente se preveía medio millón de peticiones, según informó este lunes el Ministerio de Migración.

La medida, destinada en parte a integrar a los migrantes indocumentados en el mercado laboral formal, está registrando una fuerte demanda en un país que se mantuvo abierto a la inmigración incluso cuando otras naciones europeas cierran sus fronteras .

La organización sin fines de lucro CEAR, que ayuda a los refugiados, prevé que las solicitudes superen el millón cuando el programa finalice dentro de dos semanas .

El crecimiento económico de España superó al de la mayoría de sus homólogos europeos en los últimos dos años, impulsado en parte por los migrantes, que dinamizaron sectores clave como la hostelería y la atención a las personas mayores al cubrir la escasez de mano de obra y aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social.

Así, el país concedió cerca de 360.000 permisos de trabajo temporales desde abril, lo que representa alrededor del 40% de todas las solicitudes recibidas, añadió el Ministerio. A su vez, se le permite a las personas comenzar a trabajar tan pronto como sus solicitudes sean admitidas a trámite.

inmigrantes españa El crecimiento económico de España superó al de la mayoría de sus homólogos europeos en los últimos dos años, impulsado en parte por los migrantes. BBC

La secretaria de Estado de Migraciones Pilar Cancela sostuvo a Reuters que el Estado tiene capacidad para tramitar hasta un millón de solicitudes entre abril y junio, señalando que las solicitudes superarían el número de permisos concedidos.

“Se trata de un programa extraordinario, pero debería haber una medida estructural que facilitara el acceso a los permisos de trabajo y residencia, con el fin de evitar la creación de grupos de personas que vivan al margen de la sociedad”, expresó por su parte la directora del CEAR, Mónica López, en una rueda de prensa celebrada este lunes, citó CNN.

España lleva mucho tiempo sufriendo retrasos crónicos en su sistema de inmigración, con miles de migrantes de Colombia o Senegal esperando años para obtener asilo, denegado en más del 90% de los casos.

Estas políticas estrictas dejaron a unos 840.000 migrantes indocumentados esperando durante años para obtener otras formas de residencia, mientras viven en el país y trabajan en la economía sumergida mientras pasan por el proceso, según el laboratorio de ideas Funcas.

"Nos ha desbordado": España comenzó el proceso de regularización de migrantes

Hace unos dos meses, se registró que España atraviesa desbordes y agitación durante su primer día de regularización de migrantes, tras oficializar la medida que beneficiaría a cerca de medio millón de personas. Reportajes dataron sobre personas que pasaron la noche en la calle o llegaron muy de madrugada a las afueras de las oficinas de los trámites para guardar su lugar.

El proceso extraordinario de regularización de migrantes en España comenzó este lunes, con escenas marcadas por la espera, la incertidumbre y una organización que, en varios puntos de Madrid, se vio rápidamente superada, de acuerdo a la CNN.

Frente a la sede de la Asociación Aculco, cientos de personas aguardaban desde la madrugada, e incluso la noche anterior, para obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos necesarios para iniciar el trámite.