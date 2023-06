Estados Unidos: aprobaron un fallo en contra de las parejas del mismo sexo

Una diseñadora web se negó a trabajar en una página a una pareja de homosexuales , y presentó un pedido en la Corte Suprema de Estados Unidos para que no sea sancionado por hacerlo. Finalmente, el tribunal falló a favor de la artista , en lo que representó una medida inédita que generó polémica entre la comunidad. La diseñadora gráfica es cristiana, y se dedica a diseñar webs de bodas, por lo que no quería trabajar con parejas del mismo sexo .

El juez Neil M. Gorsuch, que fundamentó la decisión de la mayoría, dijo que la Primera Enmienda (sobre libertad de expresión) protege a la diseñadora Lori Smith, quien tiene derecho a no trabajar sobre contenidos en los no cree. "La Primera Enmienda visualiza a Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como quieran, no como exige el gobierno", afirmó Gorsuch.