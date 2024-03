Estados Unidos demandó a Apple por crear un monopolio ilegal en el mercado de smartphones

En esta misma línea, asegura que la propia empresa disminuye la funcionalidad de su propia aplicación de mensajería y logra disminuir la funcionalidad de aplicaciones de mensajería de terceros.

“Por ejemplo, si un usuario de iPhone envía un mensaje a usuario que no es de IPhone a través de mensajes de Apple, el texto aparece no sólo como una burbuja verde, sino que incorpora una funcionalidad limitada", sostiene. Y agrega: "La conversación no está cifrada. Los vídeos aparecen pixelados y granulados, y los usuarios no pueden editar los mensajes ni ver los indicadores de escritura".

De esta manera, como resultado, los usuarios de iPhone perciben a los teléfonos de otras marcas como de menor calidad debido a que la experiencia de mensajería con amigos y familiares que no tienen celulares de la marca Apple es peor.

La respuesta de Apple a la demanda de EEUU

La empresa ya respondió a la demanda del Departamento de Justicia en su contra y consideró que puede sentar un peligroso precedente de intervención gubernamental en Estados Unidos.

Si tiene éxito, esta demanda podría "sentar un peligroso precedente, dándole poder al gobierno para incidir fuertemente en el diseño de la tecnología que utilizan las personas", sostuvo el grupo en una declaración.