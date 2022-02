Estados Unidos acusa a Rusia de querer fabricar un pretexto para atacar Ucrania

The New York Times dijo que el plan ruso prevé el uso de un video falso. El mismo implicaría la puesta en escena y la filmación de un ataque fabricado del Ejército ucraniano, ya sea en territorio ruso o contra la población de habla rusa en el este de Ucrania. En el mismo sentido, The Washington Post informó que los detalles del plan fueron desclasificados por la inteligencia estadounidense y se espera que sean revelados el jueves.