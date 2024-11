Explosiones en los alrededores de la Corte Suprema en Brasil: hay un muerto y evacuaron el edificio

Según las primeras informaciones, las explosiones habrían sido en la zona de Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentra el edificio de la máxima corte. Asimismo, cabe destacar que en el momento del hecho el presidente Lula da Silva no se encontraba en el Palacio del Planalto -pegado a la plaza- si no que estaba en el Palacio de la Alvorada, a cuatro kilómetros del lugar.

De acuerdo al medio Estadao, una de las detonaciones provino de un auto, que tenía matrícula de Santa Cantarina, y estaría registrado a nombre de Francisco Wanderley Luiz. Además, indicaron que llevaba ''una especie de bomba atada con ladrillos''.

''El coche tiene algún tipo de bomba. Tiene varios explosivos fraccionados y atados con ladrillos alrededor, pero los explosivos no prendieron del todo. El individuo huyó y creemos que estaba saliendo de allí. Me parece que se trata de la misma persona que intentó detonar una explosión aquí (en el coche), no lo consiguió y corrió hacia el STF. Creemos que es la misma persona que está muerta'', aseveró el sargento Santos de la policía.

El secretario de Seguridad local, Sandro Avelar, declaró: ''En este momento, estamos trabajando por entender qué pasó y estamos enviando una fuerza muy grande del batallón especial del PMDF para cerrar parte de la Esplanada'', declaró.

Además, según una testigo, un hombre pasó con un bolso en la mano, frenó, agitó el pulgar hacia arriba y ahí se escuchó la primera explosión. Luego, miró hacia atrás y vio como la misma persona arrojaba algo cerca de la estatua de la Justicia, y posteriormente cayó al suelo. Otro testigo apuntó al vehículo: ''Me dijeron que detuvo el auto, sacó cosas del baúl y se bajó con una mochila en la espalda y de repente escuchamos explosiones. Cuando fuimos a mirar, había un humo muy fuerte, el auto estaba en llamas y luego supimos que hubo un muerto''.