Fiebre de Oropouche: aumentan los casos en Cuba y se extiende a más de la mitad del país

Se trata de la primera detección de la enfermedad en el país. No se registraron fallecimientos.

Según un reporte del organismo, este año se detectó en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. En Cuba, "se trata de la primera detección de la enfermedad en el país, por lo que es probable que la población sea muy susceptible y existe un riesgo significativo de que se detecten casos adicionales", aseguró.

Síntomas y tratamiento de la Fiebre de Oropouche

La enfermedad tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días. Los síntomas son:

Fiebre elevada.

Dolor de cabeza.

Manchas rojas en la piel.

Sangrado nasal o de las encías.

Vómitos.

El Ministerio de Salud cubano explicó también que "no existe un tratamiento específico" por lo que es importante acudir al médico cuando se presentan los síntomas. De todas formas, aclaró: "No deja secuelas y no se asocia a la aparición de formas graves ni fallecidos".

Por su parte, las autoridades cubanas alertaron sobre un aumento en la "incidencia de casos sospechosos" de dengue en seis provincias de Cuba. Sobre esta enfermedad, la secretaría alertó: "A diferencia del Oropouche, el cuadro clínico de esta enfermedad puede evolucionar a formas graves y causar la muerte".