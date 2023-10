Francia: la cantante y exprimera dama, Carla Bruni, reveló que tuvo cáncer de mama

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Bruni (@carlabruniofficial)

La modelo y cantante, casada con el ex presidente francés Nicolas Sarkozy, contó su historia a través de carteles que iba cambiando a medida que avanzaba el video: "No escribo este post para darles los detalles de mi salud. Eso me repugna y dudé mucho tiempo antes de hablar de esto", dijo. “Estoy publicando esto hoy para transmitir un mensaje. Hacé tus mamografías. Tu vida depende de ello", enfatizó.