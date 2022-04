Elecciones en Francia: Marine Le Pen desestima el temor del mercado y ratifica su plan económico

Sin inmutarse durante mucho tiempo por lo que parecía un camino fácil hacia la reelección del presidente Emmanuel Macron, los mercados se asustaron esta semana cuando Le Pen redujo la brecha en las encuestas de opinión lo suficiente como para que la victoria estuviera dentro del margen de error.

Le Pen se burló de lo que llamó "afirmaciones catastróficas" y le dijo a la radio RTL el jueves que su programa era sólido y apuntaría a apoyar a las empresas y "devolver dinero a los franceses" al reducir el IVA y la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea (UE).

"Las políticas que quiero implementar no están destinadas a los mercados bursátiles, lo que será un cambio respecto a Emmanuel Macron", dijo. "No son los mercados los que crean empleos, no son las finanzas internacionales", sostuvo.

https://twitter.com/MLP_officiel/status/1512014563776028673 Je baisserai la TVA sur les énergies de 20% à 5,5% pour redonner de l’oxygène aux Français. Ce sera ma première mesure : il y a urgence ! #DimancheJeVoteMarine



https://t.co/G74OTZDHjV pic.twitter.com/Kcn3H7UNJO — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 7, 2022

Macron sigue estando por delante en todas las encuestas de opinión. Pero su comienzo tardío con una campaña mediocre ha llevado incluso a algunos en su sector a decir que una victoria de Marine Le Pen podría ser posible.

Un probable alto nivel de abstención añade incertidumbre.

"Hay una dinámica a favor de Marine Le Pen", dijo Frederic Dabi, de la encuestadora Ifop, y agregó que existe la posibilidad de que ella supere a Macron para liderar la primera vuelta, aunque por ahora todavía está por delante.

"La segunda ronda será muy reñida", dijo, y agregó que Macron seguía siendo el ganador más probable, pero todo dependería de qué sector sea mejor para obtener los votos.

El escenario, a su vez, elevó los costos de endeudamiento de Francia a medida que los inversores se ponen nerviosos por una carrera más reñida de lo esperado. La prima que los inversores exigen para poseer bonos franceses en lugar de alemanes, la deuda de referencia de la zona euro, aumentó en los últimos días a un máximo desde principios de 2020.

La campaña de Macron contraatacó el jueves en el frente económico.

"Quiero que las personas se den cuenta de cómo sería Francia con Marine Le Pen", dijo el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, a la emisora Franceinfo. "Habría más inflación", dijo, y más impuestos para financiar su plan de nacionalizar las rutas de peaje.

"Y habría menos soberanía, porque seríamos aliados de Rusia, de Vladímir Putin", agregó, atacando a Le Pen por su antigua admiración por el líder, que ha atenuado y matizado desde la invasión rusa de Ucrania.

El grupo de expertos Institut Montaigne https://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2022 ha dicho que el programa de Le Pen, que tiene como objetivo reducir la edad de jubilación a 60 años y bajar los impuestos sobre la energía, podría tener un costo un 75% más alto de lo que ella estima.