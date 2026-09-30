Pánico en pleno vuelo: una violenta pelea entre pilotos obligó a desviar un avión rumbo a Israel

El Boeing 737 de Flydubai emitió señales de emergencia y aterrizó en Arabia Saudita. Los pasajeros se encuentran a salvo y descartan un secuestro.

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudita luego de que sus pilotos protagonizaran un altercado físico en pleno trayecto , situación que llevó a la aeronave a emitir distintas señales de emergencia antes de aterrizar sin incidentes en el aeropuerto de Tabuk.

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El vuelo FZ1073 , que había partido desde Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel, modificó su recorrido cuando atravesaba el espacio aéreo jordano y se dirigió hacia territorio saudita. De acuerdo con el sitio especializado Flightradar24, la aeronave transmitió primero una señal de emergencia general .

Minutos después, el Boeing 737 emitió una segunda alerta que advertía sobre una posible "interferencia ilícita" , una señal que generó preocupación ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro. Sin embargo, posteriormente volvió a transmitir la emergencia general y finalmente aterrizó en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita .

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato aseguró a Reuters que las señales de emergencia fueron activadas después de que los pilotos se involucraran en un altercado físico dentro de la aeronave . Por el momento, no quedó determinado si alguno de ellos emitió intencionalmente alguna de las alertas.

Desde la oficina del primer ministro israelí indicaron que no se cree que el episodio haya sido un secuestro . Flydubai, por su parte, confirmó que el avión atravesó un "incidente" mientras se dirigía hacia Tel Aviv y que, como consecuencia, tuvo que ser desviado.

La compañía aseguró que el vuelo aterrizó sin inconvenientes en Arabia Saudita y señaló que todos los pasajeros se encontraban a salvo y localizados, aunque no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias que provocaron la emergencia.

Una pasajera escuchó gritos y vio sangre

El relato de la madre de una de las pasajeras aportó nuevos detalles sobre los momentos de tensión que se habrían vivido a bordo. Yasmin Abú Kasis, cuya hija Miriam viajaba en el avión, aseguró que la joven escuchó gritos durante el vuelo.

Según contó, su hija le relató que un hombre había tomado un cuchillo, había tirado al piloto al suelo y que vio "sangre por todas partes". Las autoridades no habían aclarado hasta el momento quién era esa persona ni las circunstancias precisas en las que se habría producido ese episodio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo consultas por lo ocurrido. Su oficina informó mediante un comunicado que la situación estaba "bajo control" y aseguró que se realizaban todos los esfuerzos posibles para repatriar a los pasajeros israelíes.

Israel descartó inicialmente que se tratara de un secuestro. @GabyLob

El antecedente de otro aterrizaje de emergencia

El episodio presenta además una particularidad diplomática: Israel y Arabia Saudita no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, aunque no es la primera vez que una aeronave que conecta territorio israelí con Emiratos Árabes Unidos debe aterrizar de emergencia en el reino saudita.

En septiembre de 2025, otro vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Riad debido a una emergencia médica, según informaron entonces medios israelíes.

Flydubai mantiene actualmente servicios diarios entre Dubái y Tel Aviv, una conexión que se convirtió en una ruta muy utilizada por ciudadanos israelíes.