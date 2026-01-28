Hace 139 años se colocó el primer ladrillo de la Torre Eiffel: paso a paso de cómo nació el símbolo de París

A fines del siglo XIX, París era un laboratorio de ideas, hierro y ambición. En ese contexto, una estructura pensada como provisoria empezó a tomar forma entre críticas feroces, cálculos milimétricos y un cronograma que no daba margen para el error. Nadie imaginaba que ese proyecto, hoy conocido mundialmente como Torre Eiffel , terminaría redefiniendo la imagen de una ciudad.

La colocación del primer ladrillo marcó el inicio de una construcción que rompía con los cánones estéticos de la época. Para muchos artistas e intelectuales, aquello era un “monstruo” de metal. Para sus impulsores, una demostración de ingeniería moderna y confianza en la técnica.

Con el paso del tiempo, la torre dejó de ser una rareza para convertirse en un emblema . Su historia está hecha de avances, rechazos y resignificaciones constantes. Entender cómo nació ayuda a leer por qué sigue generando fascinación más de un siglo después.

La Torre Eiffel fue diseñada por Gustave Eiffel y su equipo para la Exposición Universal de 1889, que celebraba el centenario de la Revolución Francesa . El proyecto ganó un concurso que buscaba una estructura de 300 metros, algo impensado hasta ese momento.

La construcción se apoyó en piezas prefabricadas de hierro pudelado, ensambladas con remaches. Más de 18.000 componentes fueron armados como un rompecabezas gigante, con un nivel de precisión que hoy sorprende. No hubo margen para improvisar y cada pieza tenía su lugar exacto.

El proceso llevó poco más de dos años y contó con unos 300 obreros. A pesar de la altura y la complejidad, los accidentes fueron mínimos, un dato que suele pasar desapercibido. La torre se levantó por tramos, con plataformas provisorias y sistemas de elevación que, para la época, eran pura vanguardia.

construcción-torre-eiffel

Las principales curiosidades de la Torre Eiffel

Al inaugurarse, la torre debía desmontarse tras 20 años. Su salvación llegó gracias a la ciencia: funcionó como antena para transmisiones de radio y, más tarde, de telecomunicaciones. Ese uso práctico la volvió indispensable.

Otra curiosidad es su color. Lejos del gris uniforme que muchos imaginan, está pintada en distintos tonos para compensar el efecto de la luz y la perspectiva. Además, se repinta por completo cada siete años, una tarea que lleva meses y toneladas de pintura.

La torre crece y se encoge según la temperatura. En verano puede alargarse varios centímetros, un detalle técnico que muestra cómo el metal responde al clima.

Torre Eiffel ituzaingó Rubén Díaz.jpg

La Torre Eiffel de Ituzaingó, en el que funciona un bar

La influencia del ícono parisino cruzó océanos y llegó al conurbano bonaerense. En Ituzaingó, una réplica de la Torre Eiffel se convirtió en un punto de encuentro barrial y en sede de un bar que mezcla curiosidad, humor y orgullo local.

La estructura, construida por un vecino apasionado por los viajes y la arquitectura, no busca competir en escala, sino en identidad. Es más chica, pero funciona como símbolo de apropiación cultural, como traer un emblema global al plano cotidiano. Este caso muestra cómo la torre original inspira lecturas diversas.