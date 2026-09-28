SpaceX lanzó el vuelo 14 de Starship: el megacohete de Elon Musk busca llegar a órbita por primera vez

La misión contempla cerca de seis vueltas a la Tierra, el despliegue de 26 satélites Starlink V3 y un amerizaje controlado en el Pacífico.

Starship inició desde Texas su vuelo de prueba número 14 con el objetivo de alcanzar por primera vez una órbita estable.

SpaceX lanzó este lunes el vuelo de prueba número 14 de Starship desde su base de Starbase, en el sur de Texas, con el objetivo de conseguir por primera vez la inserción orbital del megacohete de Elon Musk. La misión representa un salto respecto de los 13 ensayos anteriores, que realizaron trayectorias suborbitales.

El sistema, de 123 metros de altura y equipado con 33 motores en su primera etapa , atravesó después del despegue el Max Q, uno de los momentos críticos del ascenso por la elevada presión aerodinámica que soporta la estructura.

El vuelo 14 contempla una prueba considerablemente más extensa que las anteriores. La etapa superior, denominada Ship, debe alcanzar unos 275 kilómetros de altitud, completar cerca de seis órbitas y terminar con un amerizaje controlado en el océano Pacífico , al oeste de Chile.

La misión completa tendría una duración aproximada de 10 horas , frente a alrededor de una hora de los vuelos anteriores. Para mantenerse en una órbita estable, Starship necesita alcanzar una velocidad cercana a los 28.000 kilómetros por hora.

La fase determinante comenzará unos 25 minutos después del lanzamiento . Tras separarse del propulsor Super Heavy, Ship continuará su ascenso y, si los controles confirman que existen las condiciones de seguridad necesarias, uno o más motores Raptor optimizados para el vacío realizarán un encendido para completar la inserción orbital.

SpaceX estableció que esa maniobra únicamente se ejecutará si existe suficiente redundancia en los sistemas críticos para garantizar posteriormente la desorbitación, con el objetivo de evitar que la nave permanezca en el espacio sin posibilidad de realizar un regreso controlado.

La misión llevará 26 satélites Starlink V3

Otro de los objetivos centrales será desplegar 26 satélites Starlink V3, una generación de mayor capacidad destinada a la red de internet satelital de SpaceX. A diferencia de pruebas anteriores, esta vez los equipos deberán permanecer en órbita e incorporarse a la constelación.

Tres de los satélites transportan cámaras destinadas a observar el exterior de Ship después de su despliegue. Las imágenes permitirán recopilar información sobre el estado de las losetas térmicas que protegen al vehículo durante el reingreso a la atmósfera.

SpaceX planea desplegar 26 satélites Starlink V3 durante la fase orbital de la misión.

El escudo térmico continúa siendo uno de los principales desafíos técnicos del programa. Para este vuelo, la compañía reforzó sistemas de sujeción de las losetas y realizó modificaciones en sectores donde se habían detectado posibles problemas durante pruebas anteriores.

Qué pasará con el propulsor Super Heavy

Después de separarse de Ship, Super Heavy realizará su propia maniobra de regreso. El propulsor deberá reducir su velocidad y dirigirse hacia una zona de amerizaje en alta mar en el Golfo de México.

En esta oportunidad, SpaceX no intentará capturarlo con los brazos mecánicos de la torre Mechazilla. Para el vuelo 14, la empresa modificó componentes vinculados al filtrado de los motores y actualizó el software para mejorar la fiabilidad de los reencendidos durante el descenso.

El resultado de la prueba será relevante también para los planes lunares. La NASA eligió una versión de Starship como módulo de alunizaje para futuras misiones Artemis, aunque antes SpaceX deberá demostrar otras capacidades, como la transferencia de combustible entre naves en órbita y el almacenamiento prolongado de propelentes en el espacio.