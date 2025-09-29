Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reúnen para definir acuerdo por Gaza

En la Casa Blanca, Trump y Netanyahu intentan definir un plan de paz para Gaza tras casi dos años de guerra y crecientes presiones internacionales.

Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu para encarar una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz en Gaza. El presidente estadounidense y el primer ministro israelí buscan un acuerdo que permita poner fin a casi dos años de guerra contra Hamas y liberar a los rehenes aún en manos del grupo.

Ambos líderes discuten las propuestas respaldadas por Washington para la posguerra , incluido el plan de 21 puntos atribuido al expremier británico Tony Blair. El proyecto contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en 48 horas y la retirada gradual de tropas israelíes , a cambio de la excarcelación de más de 1000 prisioneros palestinos.

“Tengo mucha confianza” , afirmó Trump antes del encuentro, en el que estrechó la mano a Netanyahu . El mandatario había anticipado en su red Truth Social que están “muy cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes y desarmar a Hamas”.

A pesar del impulso diplomático, Netanyahu endureció su postura en las últimas semanas. En la Asamblea General de la ONU calificó el reconocimiento de un Estado palestino como un “suicidio nacional” y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza lo más rápido posible.

Netanyahu ONU

La presión internacional crece: países como Francia y Reino Unido ya reconocen al Estado palestino, en abierta crítica a Israel. Dentro de su coalición, Netanyahu enfrenta exigencias de la ultraderecha, como la del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que reclama presencia militar permanente en Gaza y rechaza la participación de la Autoridad Nacional Palestina.

Expectativa por la liberación de rehenes

Las familias de los secuestrados por Hamas presionan para que la reunión traiga resultados inmediatos. Piden a Trump que obligue a Netanyahu a aceptar un acuerdo si es necesario, temiendo que la ofensiva militar israelí ponga en peligro a los cautivos que siguen con vida.

La cumbre en Washington podría definir el futuro inmediato del conflicto. Para expertos como Eytan Gilboa, el primer ministro israelí deberá elegir entre complacer a su aliado Trump o a su propia coalición, un dilema que marcará su destino político.