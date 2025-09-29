Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu para encarar una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz en Gaza. El presidente estadounidense y el primer ministro israelí buscan un acuerdo que permita poner fin a casi dos años de guerra contra Hamas y liberar a los rehenes aún en manos del grupo.
Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reúnen para definir acuerdo por Gaza
En la Casa Blanca, Trump y Netanyahu intentan definir un plan de paz para Gaza tras casi dos años de guerra y crecientes presiones internacionales.
Trump busca acercarse a un acuerdo por el alto el fuego en la Franja de Gaza: "Lo lograremos"
En Gaza se registaron más de 66.000 palestinos muertos por los ataques de Israel
Ambos líderes discuten las propuestas respaldadas por Washington para la posguerra, incluido el plan de 21 puntos atribuido al expremier británico Tony Blair. El proyecto contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en 48 horas y la retirada gradual de tropas israelíes, a cambio de la excarcelación de más de 1000 prisioneros palestinos.
“Tengo mucha confianza”, afirmó Trump antes del encuentro, en el que estrechó la mano a Netanyahu. El mandatario había anticipado en su red Truth Social que están “muy cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes y desarmar a Hamas”.
Obstáculos y tensiones internas
A pesar del impulso diplomático, Netanyahu endureció su postura en las últimas semanas. En la Asamblea General de la ONU calificó el reconocimiento de un Estado palestino como un “suicidio nacional” y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza lo más rápido posible.
La presión internacional crece: países como Francia y Reino Unido ya reconocen al Estado palestino, en abierta crítica a Israel. Dentro de su coalición, Netanyahu enfrenta exigencias de la ultraderecha, como la del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que reclama presencia militar permanente en Gaza y rechaza la participación de la Autoridad Nacional Palestina.
Expectativa por la liberación de rehenes
Las familias de los secuestrados por Hamas presionan para que la reunión traiga resultados inmediatos. Piden a Trump que obligue a Netanyahu a aceptar un acuerdo si es necesario, temiendo que la ofensiva militar israelí ponga en peligro a los cautivos que siguen con vida.
La cumbre en Washington podría definir el futuro inmediato del conflicto. Para expertos como Eytan Gilboa, el primer ministro israelí deberá elegir entre complacer a su aliado Trump o a su propia coalición, un dilema que marcará su destino político.
