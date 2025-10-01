SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de octubre 2025 - 15:06

Donald Trump dio la orden ejecutiva de defender a Qatar tras el ataque sorpresa de Israel

Se trata de una orden ya firmada e implica medidas diplomáticas, económicas e incluso militares. Qatar es una nación rica en recursos energéticos y fue atacada por Israel para dar con líderes de Hamás.

@RT_com

El presidente de EEUU Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se comprometió a defender, incluso mediante la acción militar, a la nación de Qatar, rica en energéticos, tras ser atacada por Israel. Con fecha del lunes, la medida se conoció recién este miércoles.

El texto de la orden está disponible desde el miércoles en el sitio web de la Casa Blanca pero fechado el lunes. La decisión parece ser otra medida de Trump para tranquilizar a los qataríes tras el ataque sorpresa sufrido de parte de Israel.
La ofensiva israelí estaba dirigida a líderes de Hamás, que se encontraban reunidos para considerar la posibilidad de aceptar un alto el fuego con Israel en la guerra en la Franja de Gaza.

Donald Trump dio la orden ejecutiva de defender a Qatar

En el documento se menciona la “estrecha cooperación” y el “interés compartido” de los dos países, y se expresa el compromiso de “garantizar la seguridad e integridad territorial del estado de Qatar contra ataques externos”.

Netanyahu y Trump
“La seguridad y la paz de EEUU se verán amenazadas por cualquier ataque armado al territorio, soberanía o infraestructura crítica del estado de Qatar”, se lee en la orden.

Así también, “en caso de tal ataque, EEUU tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, si es necesario, militares" para defender sus intereses como los del "estado de Qatar y restaurar la paz y la estabilidad”.

Hasta el momento, las autoridades qataríes no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la orden de Trump. A su vez, el verdadero alcance de la promesa también permanece en duda ya que los acuerdos o tratados legalmente vinculantes necesitan recibir la aprobación del Senado estadounidense.

Y, en última instancia, cualquier decisión de emprender una acción militar recae en el presidente.

Qatar "un importante aliado"

Por su parte, Qatar es una nación peninsular que se volvió rica gracias a sus reservas de gas natura y supo ser un socio militar clave de EEUU al permitir que el Comando Central del país establezca su base de operaciones en la Base Aérea de Al Udeid.

En 2022, el presidente Joe Biden nombró a la nación árabe como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, en parte debido a su ayuda durante la retirada de EEUU de Afganistán.

