Polémica en Italia: se fugaron casi 200 refugiados que tenían que realizar cuarentena obligatoria

El alcalde de la localidad de Caltanissetta, en la isla italiana de Sicilia, Roberto Gambino, pidió al Gobierno nacional "que no envíe más inmigrantes" al principal centro de acogida de la zona, luego de la fuga de 184 refugiados tunecinos que cumplían cuarentena obligatoria por el brote de coronavirus.

"No hay condiciones de seguridad adecuadas. Esto no puede continuar. Que no envíen más inmigrantes", pidió Gambino, que a última hora del domingo informó que 184 refugiados tunecinos se escaparon del centro de refugio de la ciudad en el que debían quedarse dos semanas.

Según Gambino, los inmigrantes tunecinos estaban aislados en el centro de refugiados luego de que un primer hisopado de coronavirus les diera negativo, aunque debían quedarse por si aparecían síntomas" de la enfermedad, según reproduce el diario La Repubblica.

La cadena pública Rai informó que, en las primeras horas de este lunes, 125 de los 184 inmigrantes fueron encontrados en los alrededores del centro de refugiados de Pian del Lago.

"Si hay una orden del Presidente regional que obliga a que los migrantes que llegan hagan aquí la cuarentena, quiero la seguridad de que mantendrán el régimen de aislamiento", agregó Gambino, integrante del Movimiento Cinco Estrellas, uno de los partidos que integra el gobierno del premier Giuseppe Conte.

Embed

El escape de los inmigrantes fue aprovechado por el líder opositor de la derechista Liga, Matteo Salvini, que, a través de la red social Twitter, denunció que "el Gobierno amenaza con el estado de emergencia para encerrar a los italianos en la casa, pero abre los puertos y no controla a los inmigrantes ilegales".

A media tarde de hoy, el escape de cientos de inmigrantes que hacían cuarentena en una estructura de la Protección Civil en Puerto Empedocle, también en Sicilia, volvió a poner el tema de la sobrepoblación de las estructuras para refugiados.

Según consigna el diario Repubblica en su edición online, más de un centenar de refugiados de los 520 que se encontraban en la estructura con capacidad para 100 personas del sureste siciliano se escaparon y comenzaron a ser buscados por la policía.

En ese marco, el Gobierno de Conte planteará en las próximas horas al Parlamento la prórroga del "estado de emergencia" vigente actualmente hasta el 31 de julio y que permite el dictado de leyes nacionales para la gestión de la pandemia que ha causado hasta el momento 35.017 muertos en Italia.

Según los diarios La Stampa y Corriere, Conte plantearía extender la vigencia de la norma hasta el 31 de octubre, en un contexto en el que la situación epidemiológica nacional se ha estabilizado, con menos de 310 casos y 30 víctimas diarias de coronavirus en todo el último mes. Los últimos tres días, el país registró cinco fallecimientos diarios.