Luego de la denuncia realizada por la Comisión Europea ante el presunto ciberataque que sufrió su presidenta, Ursula von der Leyen, Bulgaria echó por tierra la posibilidad de investigar el caso. ¿Por qué?

La Comisión Europea (CE) denunció un bloqueo en el sistema de GPS del avión en el que viajaba la presidenta, Usrula von der Leyen , desde Polonia hacia Bulgaria y si bien desde el organismo sospenchan respecto de un ataque cibernético, desde Bulgaria desestimaron la alternativa e incluso anunciaron que no investigarán el caso.

Para la Comisión Europea, sin embargo, las interferencias en el vuelo tendrían a Rusia como responsable. Arianna Podestá, la vocera de la CE, había manifestado sobre el hecho: "Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", y añadió: " Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia ".

Se cree que no se trata de un hecho aislado, sino que tras el apoyo de Von der Leven y de la Comisión a Ucrania en medio de la guerra con Rusia , podría tratarse de un intento del país de Vladimir Putin por menoscabar a la presidenta, ya que ocurrió cuando viajaba para buscar apoyo para Ucrania .

Cuando las autoridades a bordo del avión reconocieron la interferencia, debieron hacer maniobras para garantizar un aterrizaje seguro de la aeronave que transportaba a Von der Leyen.

A pesar de ser señalada como responsable de la maniobra cibernética, Rusia no respondió a la acusación. No es la primera vez que acusan al país de Putin de un hecho como este. En efecto, Estonia ya había sindicado a Rusia como responsable de manipular las señales de GPS, en una búsqueda de bloquear las comunicaciones y complicar la navegación del avión.

ciberataque Bulgaria asegura que la aeronave en la que viajaba Ursula von der Leyen no fue vícima de un ciberataque.

Sin embargo, Rosen Zheliazkov, primer ministro de Bulgaria, aseguró que las autoridades de su país no iniciarán una investigación por la interferencia del sistema de señal de GPS del avión porque no creen que se tratase de un ciberataque. Además, afirmó que no iba puntualmente a un avión específico y que no puso en riesgo a la aeronave.

Zheliazkov comentó con total seguridad que fue "uno de los efecto colaterales" del conflicto entre Rusia y Ucrania, y que se es algo que ocurre diariamente. Pero desde Hungría, le hicieron saber a la Comisión Europea que los problemas que registró el avión en el que viajaba Von der Leyen fue una movida de Rusia.