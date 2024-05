Investigador del Vaticano insta a obispos a denunciar todas las sospechas de abusos a menores

papa francisco El papa Francisco aplicó una legislación más estricta que obliga a los clérigos y religiosos a denunciar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, así como la implicación de la jerarquía católica en estos hechos. Reuters

"Me preocupan los países y los obispos que no nos envían los casos. Sería mejor que llegara un camión delante (de nuestra oficina) con todos los casos, nos pusiéramos a trabajar y limpiáramos esta situación", dijo a periodistas, aunque no aclaró de qué países o diócesis sospechaba que no informaban. Kennedy, que rara vez habla con la prensa o aparece en público y pertenece a una institución hermética criticada por su falta de transparencia, reconoció el problema e insinuó cambios "en un futuro no lejano".