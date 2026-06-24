Irán aseguró que el acuerdo para el fin a la guerra es una declaración de derrota de EEUU

Lo comentó un alto funcionario diplomático iraní, quien sostuvo que ven "el futuro de la región en la interacción y no en la confrontación". Además, reiteró que un punto fundamental para Irán es la paz en Líbano.

Fuentes diplomáticas de Irán aseguraron este miércoles que el acuerdo para el fin a la guerra con EEUU es una "declaración de derrota " de Washington. Lo expresaron en medio de un viaje que encara el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para llevar tranquilidad a sus aliados en el golfo Pérsico, tras un memorando de entendimiento compartido por la nación persa y la administración de Donald Trump .

El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington es una "declaración de derrota de EEUU", según afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una conferencia en Bakú (Azerbaiyán), retransmitida por la televisión iraní.

El funcionario persa también agregó que "el memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción , sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní".

En ese sentido, Qalibaf sostuvo que "por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de EEUU". No obstante, el presidente del Parlamento iraní expresó: “No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, en relación a un posible gesto de acercamiento hacia los países vecinos.

EEUU e iran (1) El funcionario persa agregó que "el memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción".

El negociador jefe reiteró, además, que la paz en el Líbano constituye un punto fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington ya que “para nosotros, el alto el fuego en el Líbano fue y sigue siendo tan importante como en Irán".

El convenio, leído el miércoles 17 de junio ante la prensa por un alto funcionario estadounidense, se resumió en 14 puntos hasta que se llegara a un ‌acuerdo definitivo y allanó el camino para un periodo de negociación más amplio de 60 días. Irán, por su parte, reafirmó que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras que el destino de su material enriquecido almacenado —estimado en al menos 450 kilos de uranio— se defina mediante un “mecanismo mutuamente acordado, siendo el método de referencia la dilución bajo supervisión" del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Bandar Abbas ATAQUE EEUU IRAN El convenio, leído el 17 de junio, se resumió en 14 puntos hasta que se llegara a un ‌acuerdo definitivo y allanó el camino para un periodo de negociación más amplio de 60 días.

Marco Rubio inicia gira por Medio Oriente mientras EEUU e Irán negocian un acuerdo definitivo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, inicia este miércoles una gira por Medio Oriente con el fin de llevar tranquilidad a los aliados en el golfo Pérsico. El tour se enmarca en el acuerdo entre la administración de Donald Trump y el Régimen Islámico de Irán, tras una guerra de cerca de cuatro meses. Las naciones socias de Washington consideran que las concesiones que incluye el memorando para el país persa son demasiado generosas para un enemigo regional, entre ellas un fondo propuesto de u$s300.000 millones.

Tras llegar a Abu Dabi a última hora del martes, la visita de Rubio está planeada para tres días en el Golfo y se trata de su primera misión diplomática de alto nivel en relación con el acuerdo alcanzado la semana pasada. Al ser consultado durante su arribo si tenía previsto abordar la inquietud de los aliados respecto al acuerdo, el secretario respondió que "sin duda, lo trataremos en estas conversaciones".

El funcionario también aseguró que abordarían cuestiones no contempladas en el memorando de entendimiento, rumbo a visitar Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que albergan bases militares estratégicas de EEUU y vivieron bajas de civiles tras ataques de Irán.