Israel reporta 58 heridos tras una nueva oleada de ataques aéreos de Irán contra el norte del país

El conflicto se recrudece mientras está a punto de cumplir 2 semanas desde que iniciaron los ataques. No se registraron muertos tras las explosiones.

Israel reportó al menos 58 personas heridas tras una nueva ofensiva con misiles lanzada por Irán durante la madrugada de este viernes contra el norte del país. El ataque se produjo en el marco de la escalada militar que comenzó luego de la ofensiva conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

Según informaron los servicios de emergencia israelíes, el bombardeo forma parte de la tercera andanada de misiles iraníes dirigida a esa región del país. Los proyectiles impactaron cerca de zonas residenciales y provocaron daños materiales en viviendas y vehículos.

"Técnicos médicos de emergencias y sanitarios de Magen David Adom (la Estrella de David Roja) han brindado asistencia médica y evacuado a 58 pacientes a hospitales en el norte de Israel, incluidos uno en condición moderada y 57 en condición muy leve , por fragmentos de vidrio, con heridas leves", consignó la propia organización a través de sus redes sociales.

El servicio de emergencias indicó que entre los heridos se encuentra una mujer de 34 años "en estado moderado", que sufrió heridas de metralla en la zona de la espalda. Para asistir a las víctimas, los equipos sanitarios desplegaron unidades especiales capaces de operar en terrenos complejos, equipadas con cuatro camas de cuidados intensivos.

El impacto del misil ocurrió cerca de cuatro viviendas , una de las cuales sufrió daños severos. También se registraron destrozos en varios autos estacionados en la zona. Como consecuencia de la explosión, además, se desató un incendio en un edificio cercano que luego se extendió hacia un campo abierto.

Equipos de bomberos de la estación de Nof HaGalil acudieron al lugar para controlar el fuego y asistir en las tareas de emergencia.

El episodio fue reportado por el diario The Jerusalem Post, que citó además el testimonio de uno de los técnicos de emergencias que intervino en el operativo. “Cuando llegamos al lugar vimos daños en varias viviendas y cristales rotos", relató el paramédico Eran Abo en diálogo con el medio israelí. "Vimos a una mujer de 34 años que sufría una herida en la espalda provocada por metralla y su estado fue definido como moderado, así como a una chica de 17 años que sufrió lesiones leves por fragmentos de vidrio".

Hospitales y operativo militar

Las autoridades sanitarias informaron que todas las personas heridas fueron trasladadas a centros médicos de la región. El Emek Medical Center, ubicado en Afula, recibió a 30 de los pacientes, entre ellos 15 adultos y 15 niños. Otros 28 fueron derivados al Rambam Health Care Campus, en Haifa, incluidos 12 menores.

Además, los equipos médicos asistieron y trasladaron a otras 15 personas que presentaban cuadros de ansiedad producto del ataque.

En paralelo, fuerzas regulares y de reserva del Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Comando del Frente Interno trabajaban en el lugar junto con los equipos de rescate para asegurar la zona y facilitar las tareas de evacuación.

Las autoridades militares indicaron que se realizó una evaluación de la situación en el área afectada “en cooperación con los organismos de emergencia y rescate, con el objetivo de despejar el lugar”. Asimismo, señalaron que las circunstancias del ataque continúan bajo investigación.