La titular del FMI Kristalina Georgieva celebró el auxilio "crucial" del Tesoro de EEUU a la Argentina







Kristalina Georgieva respaldó las declaraciones de Scott Bessent, quien afirmó que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para Argentina, incluyendo swaps, compras de dólares y deuda.

Kristalina Georgieva respaldó las declaraciones de Scott Bessent.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, también se hizo eco de las palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent que en la previa al viaje de Javier Milei a Estados Unidos aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", posteó en esta jornada Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1970152664647532947&partner=&hide_thread=false We welcome @SecScottBessent’s statement of support for Argentina. This underscores the crucial role of partners in promoting strong policies for stabilization and growth for the benefit of the people of Argentina. https://t.co/sl5J2Ziijp — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 22, 2025

Este lunes por la mañana, Bessent dijo que "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó el funcionario a través de su cuenta en "X", y fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".

También dijo que estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. "Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande", aseguró.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco de estas declaraciones y desde la misma red social, posteó: "Gracias Secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer que Argentina vuelva a ser grande!". A su turno, el Presidente también se expresó: "Enorme agradecimiento al Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos".