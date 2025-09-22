Javier Milei agradeció el auxilio del Tesoro de EEUU: "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos"

El Presidente le envió un mensaje a Scott Bessent en la previa de su viaje. Cómo será su agenda para los próximos días.

El presidente, Javier Milei , le envió un mensaje de agradecimiento al secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , por el "apoyo incondicional". La publicación, realizada en su cuenta de X, se da en el marco de la negociación que el gobierno argentino mantiene con la administración de Donald Trump por asistencia financiera .

"Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", publicó Milei en sus redes sociales.

El mensaje del Presidente llega luego de que Bessent asegurara que "EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina".

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina ", expresó el funcionario a través de su cuenta en "X", y fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".

También dijo que estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. "Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande", aseguró.

Asimismo, agregó: "Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento son necesarios para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei".

Javier Milei reprogramó su viaje a EEUU y postergó la reunión con Kristalina Georgieva

El presidente Javier Milei tenía previsto volar el domingo a la noche a Estados Unidos previo a su discurso ante la ONU y a la esperada reunión prevista para el martes con su par norteamericano, Donald Trump, aunque reprogramó el viaje y partirá este lunes. A partir de esta decisión, el gobierno argentino tuvo que reagendar el encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Además de las reuniones con Trump y con Georgieva, el objetivo central de Milei en este viaje es exponer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el próximo miércoles. El martes, poco después de su llegada asistirá al discurso del presidente de Estados Unidos previsto para el mediodía y más tarde está previsto que se reúnan en una reunión bilateral que, por el momento, solamente fue confirmada por la Casa Rosada.

El encuentro con el mandatario estadounidense genera doble expectativa en el Gobierno ya que el Presidente confirmó en las últimas horas que se busca un respaldo de la administración de Donald Trump en momentos en que el Banco Central debe intervenir fuertemente en el mercado de cambios para contener el valor del dólar. Se especula con que el acuerdo podría ser como mínimo de u$s 10.000 millones.