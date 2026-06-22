Keir Starmer renunció como primer ministro y se agrava la crisis política en Reino Unido

El líder laborista confirmó que dejará el cargo tras perder apoyo dentro de su partido. La sucesión comenzará en julio y Andy Burnham aparece como el principal candidato.

El Reino Unido inicia un nuevo proceso de transición política luego de que Keir Starmer anunciara su renuncia. Andy Burnham es el favorito para reemplazarlo.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer , confirmó este lunes que dejará el cargo y anunció que impulsará una transición ordenada para que el Partido Laborista elija a un nuevo líder antes de septiembre, en medio de una creciente crisis interna y tras semanas de fuertes cuestionamientos a su conducción.

En un discurso frente a la residencia oficial de Downing Street , Starmer admitió que ya no cuenta con el respaldo suficiente dentro de su fuerza política para encabezar al laborismo en las próximas elecciones generales, previstas para 2029.

"He escuchado la respuesta de mi partido parlamentario y la acepto con respeto", afirmó un visiblemente emocionado Starmer, quien además agradeció el apoyo de su familia durante sus dos años al frente del gobierno.

La decisión llega luego de un fin de semana de intensas negociaciones y reflexiones sobre su futuro político. Durante los últimos meses, el premier había insistido en que resistiría cualquier intento por desplazarlo, aunque el deterioro de su imagen dentro del oficialismo terminó acelerando su salida.

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El Partido Laborista abrirá formalmente el proceso para elegir a su nuevo líder el próximo 9 de julio. Si la competencia interna se extiende, el reemplazante de Starmer asumiría como primer ministro antes de septiembre.

El principal favorito es Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, quien acaba de regresar al Parlamento tras imponerse en una elección parcial. Su victoria revitalizó a un sector del laborismo que considera que puede recuperar el respaldo perdido por el partido.

Sin embargo, el camino hacia la sucesión no está completamente despejado. Otros dirigentes, entre ellos el exministro de Salud Wes Streeting, analizan presentar sus candidaturas, lo que podría derivar en una disputa interna con impacto sobre la estabilidad del gobierno.

Quien resulte elegido heredará un escenario complejo. El Reino Unido enfrenta un crecimiento económico débil, elevados costos de financiamiento de la deuda pública, presión sobre las cuentas fiscales y un fuerte malestar social por el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

Los mercados financieros reaccionaron con calma al anuncio, ya que la posibilidad de una salida de Starmer había comenzado a descontarse en los últimos días. No obstante, analistas advierten que el proceso de reemplazo será seguido de cerca por los inversores, especialmente por las definiciones económicas que adopte el futuro liderazgo laborista.

La salida de Starmer convertirá al nuevo jefe de gobierno en el séptimo primer ministro británico desde el referéndum del Brexit de 2016, una muestra de la persistente inestabilidad política que atraviesa el Reino Unido durante la última década.