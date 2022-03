Kiev se prepara para el gran golpe ruso mientras las negociaciones se llenan de “contradicciones”

Periodistas in situ un bloque de departamentos de gran altura en llamas tras ser alcanzado por la artillería. Los bomberos trataban de sofocar las llamas y personal de rescate ayudaba a evacuar a los residentes atrapados en el interior utilizando escaleras móviles. Un cuerpo yacía en el suelo en una bolsa.

“Todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: ‘¿Estás viva?’ Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y pudimos salir”, relató Lyubov Gura, de 73 años, que vivía en el piso 11.

La fábrica de armas Artem, en el centro de Kiev, fue alcanzada por los ataques, e imágenes tomadas por un residente local mostraban el humo que salía del techo. En las cercanías, los operadores y colaboradores barrían los cristales y otros restos del impacto de las explosiones.

Kiev se ha librado de lo peor de los combates desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, Sin embargo, el ejército ruso se está acercando lentamente a la ciudad y los bombardeos se han intensificado.

En otra parte de la ciudad, los residentes limpiaban los escombros de sus casas después de que los bombardeos volaron ventanas, dañaron balcones y dejaron restos esparcidos por el suelo.

Ayer, desafiando los ataques, llegaron por tren a la capital ucraniana los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki; de la República Checa, Petr Fiala; y de Eslovenia, Janez Jansa, y se reunieron con Zelenski y el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal.

“Están bombardeando por todas partes. No sólo en Kiev, sino también en las zonas occidentales”, les dijo Zelenski, según un vídeo publicado en su cuenta de Telegram.

“Debemos detener esta tragedia que se desarrolla en el Este lo antes posible”, escribió el jefe de gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, en Facebook.

El viceprimer ministro (polaco) Jaroslaw Kaczynski, dijo al cierre de esta edición en Kiev que Polonia pide una “misión de paz” de la OTAN, “protegida por las fuerzas armadas”, para ayudar a Ucrania.

Mientras tanto, Mykhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que las conversaciones para poner fin a la ofensiva militar de Rusia en Ucrania enfrentan “profundas contradicciones”, aunque aún es posible alcanzar un “compromiso”

“Vamos a continuar mañana (por hoy). Es un proceso de negociación complicado y extremadamente laborioso. Hay profundas contradicciones. Pero, por supuesto, es posible un compromiso”, expresó en Twitter.

La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se inició el lunes en videoconferencia. Ambas partes mostraron cierto optimismo en los últimos días, pero las últimas declaraciones de Podoliak muestran dificultades.