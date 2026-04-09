Dos funcionarios de Relaciones Exteriores y Defensa defendieron la libre circulación de esta vía marítima. En esa línea, reiteraron que el estrecho tenía un carácter internacional para navegación.

"Las libertades fundamentales de los mares no deben ser retiradas unilateralmente, ni vendidas a postores individuales", sostuvo una funcionaria de Reino Unido.

Reino Unido pedirá que el estrecho de Ormuz quede libre de peajes, luego de un anuncio de Irán durante la guerra con EEUU, al sostener que "las libertades fundamentales de los mares no deben ser retiradas unilateralmente". Además, quiere sumar a Líbano al alto el fuego que estableció la nación persa con la gestión de Donald Trump .

Las declaraciones sobre cómo manejar la principal ruta marítima de petróleo llegaron de parte de la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper , quien hablará este jueves en un acto en Mansion House, en Londres, para sostener que "no debe haber un retorno al conflicto" después del alto el fuego anunciado por Trump a última hora del martes.

Además, detalló que el tránsito debe ser gratuito, en respuesta a la presión ejercida por Irán para controlar esta vía navegable de vital importancia. Antes de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que se dio el 28 de febrero de este año, el estrecho se consideraba oficialmente una vía navegable internacional .

"Las libertades fundamentales de los mares no deben ser retiradas unilateralmente, ni vendidas a postores individuales. Tampoco puede haber lugar para peajes en una vía navegable internacional. La libertad de navegación significa que la navegación debe ser libre", afirmó por adelantado sobre su discurso anual sobre política exterior en la Mansion House.

Cooper también reiterará los llamamientos de los líderes mundiales para que Líbano sea incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado el martes, luego de que Israel lanzara el miércoles sus mayores ataques hasta la fecha contra Líbano, dirigidos contra la milicia Hezbolá , respaldada por Irán.

Lancha rapida IRani El peligro final para los petroleros que intenten cruzar el estrecho de Ormuz no son ni los misiles ni los drones, sino la inmensa flota de lanchas rápidas de los Iranies.

Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido John Healey declaró en una rueda de prensa en Londres que Israel debería poner fin a sus ataques contra el Líbano y advirtió que la imposición de peajes en el estrecho, como sugirió Trump, sentaría un precedente peligroso para el transporte marítimo internacional.

A pesar del anuncio, Israel intensificó su campaña de bombardeos en el Líbano, que dejó al menos 254 muertos, lo que llevó a Irán a detener nuevamente el paso de petroleros por el crucial estrecho de Ormuz, de acuerdo con el medio The Guardian.

En medio de la frágil tregua en Medio Oriente, Irán consolida su poder en el estrecho de Ormuz

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pone fin, por ahora, a casi seis semanas de guerra y deja a Teherán en una posición estratégica consolidada, con control de facto sobre el estrecho de Ormuz y capacidad de influencia sobre los mercados energéticos globales, pese a los daños sufridos durante el conflicto.

Mientras el presidente Donald Trump proclamó la victoria, analistas advierten que la tregua es frágil y no resuelve los principales focos de conflicto. La pausa en los combates, lejos de significar una solución definitiva, abre la puerta a una posible escalada en el futuro.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán es visto como una interrupción temporal de las hostilidades más que como un cierre del conflicto. Las amenazas vinculadas al desarrollo nuclear, los misiles y las operaciones indirectas siguen vigentes y sin resolución.

En ese contexto, Irán no solo logró sostener su estructura de poder, sino también reforzar su posición regional. La guerra, que se extendió durante casi seis semanas, dejó daños significativos, pero no debilitó la capacidad estratégica del país.