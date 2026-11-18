La visita incluye diferencias entre funcionarios por la estrategia comercial frente a China, nuevos elogios del mandatario a Marco Rubio y la posibilidad de retomar el diálogo con Corea del Norte. Mientras se esperan sus encuentros con Xi Jinping y Vladimir Putin, Kim Jong Un permanece al margen de la agenda y no confirmó ningún acercamiento.

La gira asiática de Donald Trump revela las tensiones de su equipo ante el desafío de China.

La gira de Donald Trump por Asia está dejando al descubierto diferencias dentro de su propio equipo , mientras el presidente intenta avanzar en cuestiones clave de política exterior. Las disputas entre sus principales funcionarios por cómo manejar la relación con China , los elogios cada vez más frecuentes hacia Marco Rubio y la posibilidad de un nuevo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un se convirtieron en algunos de los principales temas del viaje.

A esto se suman los problemas registrados en Estados Unidos durante su ausencia, que también generaron preocupación entre dirigentes republicanos.

Uno de los conflictos más visibles se produjo entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent , y el secretario de Comercio, Howard Lutnick . Ambos mantienen posiciones enfrentadas sobre la política comercial hacia China. Bessent busca endurecer las medidas contra empresas sospechadas de facilitar el envío de chips de Nvidia al mercado chino , mientras que Lutnick considera que avanzar en esa dirección podría reactivar el enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín .

La diferencia de criterios quedó expuesta durante el traslado de ambos funcionarios a Manila a bordo del avión presidencial. Trump reconoció que sus colaboradores tienen visiones opuestas y aseguró que será él quien defina el camino a seguir. "Yo tomaré una decisión" , afirmó el mandatario al referirse a la cuestión.

Mientras tanto, desde Estados Unidos también llegaron señales de preocupación por una serie de interrupciones que afectaron distintos servicios, entre ellos vuelos , operaciones bancarias por internet y plataformas tecnológicas . La situación despertó inquietud entre algunos integrantes del Partido Republicano, que reclamaron explicaciones al Gobierno .

Donald Trump y Xi Jinping, en el centro de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El vicepresidente JD Vance buscó transmitir tranquilidad y descartó que exista una crisis inminente. Trump, por su parte, restó importancia a los inconvenientes y sostuvo que este tipo de situaciones pueden ocurrir incluso en un país poderoso.

Trump elogia a Rubio y crecen las especulaciones sobre las elecciones 2028

Otro de los aspectos que llamó la atención durante el recorrido fue el protagonismo que Trump le está dando a Marco Rubio. El secretario de Estado recibió nuevos elogios públicos del presidente, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro político y una eventual candidatura presidencial en 2028. La incógnita también alcanza a JD Vance, quien aparece como otro posible aspirante republicano.

Durante una actividad en Manila, Trump bromeó con la posibilidad de despedir a Rubio si no atendía los llamados de los dirigentes presentes, aunque destacó su desempeño: "Marco está muy solicitado, ¿no?". Por ahora, Rubio no confirmó ninguna intención de competir por la Casa Blanca y personas cercanas a él consideran que podría evitar una disputa interna con Vance.

Donald Trump elogió a Marco Rubio durante una actividad en Manila y alimentó las especulaciones sobre su futuro político y una posible candidatura presidencial en 2028. Gentileza: El País

Trump abre la posibilidad de reunirse con Kim Jong Un

La posibilidad de que Trump vuelva a reunirse con Kim Jong Un también apareció inesperadamente en la agenda del viaje. El mandatario dejó abierta la puerta a un encuentro con el líder norcoreano durante su paso por Asia, aunque hasta el momento no existen señales concretas de que esa reunión llegue a realizarse.

Durante su primer mandato, Trump mantuvo tres encuentros de alto perfil con Kim, pero aquellos acercamientos no consiguieron avances decisivos sobre el programa nuclear de Corea del Norte.

Kim Jong Un permanece al margen de la agenda diplomática de Trump, que prevé encuentros con Xi Jinping y Vladimir Putin durante su gira por Asia. NA

Trump prepara reuniones con Xi Jinping y Putin

Por ahora, mientras Trump se prepara para sus reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, la eventual participación de Kim sigue siendo una incógnita.

De hecho, el líder norcoreano fue visto recientemente en un centro de esquí próximo a la frontera con China, sin indicios de que tenga previsto sumarse a la agenda diplomática estadounidense.