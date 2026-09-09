Tercer día del juicio por el crimen de Federico Aramburú: el hallazgo del arma y qué dijeron los testigos

En una nueva audiencia brindaron testimonios los policías que asistieron al enfrentamiento, el conserje de un hotel y otras personas del bar. También se conoció dónde estaba el arma homicida, propiedad de uno de los acusados.

Los primeros en declarar fueron los oficiales de policía que asistieron a la escena del crimen aquel 19 de marzo de 2022.

El juicio por la muerte del expuma Federico Aramburu llegó a su tercera audiencia este miércoles por la mañana. Tras las declaraciones de los acusados y las pericias psicológicas, esta jornada incluyó los primeros testimonios de testigos que presenciaron el asesinato y detalles sobre el hallazgo del arma homicida.

La audiencia comenzó con las declaraciones de los oficiales de policía que asistieron a la escena del crimen aquel 19 de marzo de 2022 en el boulevard Saint-Michel .

El investigador principal —cuyo nombre no trascendió— indicó que el cuerpo de la víctima estaba tendido en el piso , con seis heridas de bala en el pecho y la espalda. Aramburú fue declarado muerto a las 6.48, consignó el medio francés L’Equipe.

El investigador insistió en que, pese a los vínculos de los principales acusados Loïk Le Priol y Romain Bouvier con el movimiento estudiantil de ultraderecha Groupe Union Défense (GUD) , nada permite vincular los hechos con un “motivo racista”.

También prestó su testimonio el conserje de un hotel en las cercanías de donde se produjo el crimen, y en donde Aramburú y Shaun Hegarty (amigo y socio del argentino que se encontraba con el al momento de su muerte) pararon unos minutos luego de una pelea inicial con los acusados en un bar en Le Mabillon .

“Llamá a la policía. Me voy a morir”, fueron las últimas palabras de Aramburu tras caer por los disparos.

Según contó el hombre, les dio hielo para que se colocaran en la cara y ellos le contaron que habían tenido un enfrentamiento minutos antes. Al irse, el conserje escuchó los golpes, salió a la calle y vio a un hombre pelado —presuntamente Bouvier— dispararle a Aramburú. Luego, una segunda persona, identificada como Le Priol, volvió a atacar.

Los jueces buscaron esclarecer más detalles sobre el arma homicida propiedad de Le Priol, un revólver Colt calibre .32. En un primer momento se había dicho que fue hallada en el fondo del río Sena, pero finalmente se determinó que el ahora imputado la escondió en su estuche debajo de un puente metálico y le indicó a las autoridades dónde hallarla.

Finalmente, Hegarty relató por primera vez los últimos momentos con vida del exrugbier. Ambos habían ido al bar Mabillon cerca de las 5, cuando en la otra mesa estaban los acusados y en un momento Le Priol se levantó y le dio un golpe en la cara a Aramburú.

El video difundido del bar y las últimas palabras del rugbier argentino

Hegerty añadió que otros clientes intervinieron para separarlos y ellos decidieron volver a su hotel para terminar la noche.

Hegerty añadió que otros clientes intervinieron para separarlos y ellos decidieron volver a su hotel para terminar la noche. Allí fue cuando pasaron por otro hotel —donde trabaja el conserje que brindó testimonio— a pedir hielo y, al salir, fueron interceptados por el Jeep de donde se bajaron los atacantes.

El primero, identificado como Bouvier, disparó dos veces contra el argentino mientras Le Priol lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Tras desplomarse en el suelo, Aramburú le dijo a su colega: “Llamá a la policía. Me voy a morir…”. Cuando los servicios de urgencia llegaron, apenas minutos después, no consiguieron reanimarlo. Ahora, su testimonio deberá ser corroborado por otros testigos