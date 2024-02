La madre Alexéi Navalny presentó una demanda en Rusia para exigir el cuerpo de su hijo

"Ya es el quinto día que no puedo verlo. No me entregan su cuerpo. Y ni siquiera me dicen dónde está”, dijo Navalnaya, “Me estoy dirigiendo a usted, Vladimir Putin. La resolución de este asunto depende únicamente de usted. Déjeme ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexéi sea entregado de inmediato, para poder enterrarlo como a un ser humano”, agregó.

Mientras continúa la investigación sobre la muerte de Navalny, las autoridades rusas han dicho que aún se desconoce la causa de la misma y se han negado a entregar su cuerpo hasta dentro de dos semanas. Por esa razón, es que los allegados al líder opositor han acusado al Gobierno de demorar la entrega para intentar ocultar pruebas.

Por su parte, la viuda de Navalny, Yulia, publicó un vídeo acusando a Putin de matar a su marido y alegó que la negativa a entregar su cuerpo era parte de un encubrimiento. "Son cobardes y mezquinos ocultando su cuerpo, negándose a entregárselo a su madre y mintiendo miserablemente", dijo.

Cómo afectó en Rusia la muerte de Alexéi Navalny

Muchos rusos habían visto a Navalny como una esperanza de cambio político luego de años de Gobierno de Putin y de represión de la oposición. Desde la muerte del líder opositor, un total de 400 personas fueron detenidas en Rusia mientras intentaban rendirle homenaje.

Incluso, la policía ha retirado las flores que las personas dejaban como tributo a Navalny. Más de 60.000 personas han presentado solicitudes al Gobierno para que los restos de Navalny sean entregados a sus familiares, aseguró OVD-Info.