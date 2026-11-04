China pide a los bancos frenar las salidas a bolsa y suspende la venta masiva de acciones + Agregar ámbito en









El freno a las ofertas públicas iniciales y ventas masivas de acciones tienen lugar tras que el índice CSI300 se desplomó 8,5% en octubre, marcando su peor mes en más de una década. A su vez, implementan medidas para devolver la calma a los mercados tras la debilidad económica.

China regula mercados: El regulador de valores chino solicitó a bancos congelar OPIs y suspender ventas masivas de acciones. Reuters

El regulador de valores de China solicitó a los bancos de inversión congelar las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) y suspendió las ventas masivas de acciones por parte de accionistas hasta que el mercado muestre señales de recuperación, según informó este martes The Financial Times.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe añade que la Comisión Reguladora de Valores de China tuvo reuniones con bancos de inversión y ofreció “orientación informal” sobre el tema durante los últimos días.

De acuerdo al Financial Times, las ventas masivas de acciones por parte de los accionistas actuales también quedaron suspendidas de forma temporal hasta que los mercados muestren una clara recuperación.

El regulador de valores chino solicitó a bancos congelar OPIs y suspender ventas masivas de acciones. Cabe subrayar que el movimiento tiene lugar tras una fuerte venta que afectó al índice de valores de primera línea CSI300. En octubre se desplomó 8,5%, su peor resultado mensual en más de una década.

El detalle La duración de la debilidad en la segunda economía más grande del mundo, arrastrada por un consumo frágil, una difícil crisis de deuda inmobiliaria y una fuerte caída de las acciones tecnológicas, hizo retroceder la confianza de los inversores.

En un intento por devolver la calma a los castigados mercados de capitales del país, las autoridades regulatorias de China desplegaron este lunes una batería de intervenciones de mercado. El paquete incluye desde herramientas de intercambio de divisas hasta mejoras en los mecanismos de financiamiento para que las empresas cotizadas recompren sus propios títulos, buscando poner un piso a la volatilidad de los activos locales. El índice CSI300 se desplomó 8,5% en octubre, marcando su peor mes en más de una década. Cabe precisar que el intento de estabilización del mercado bursátil tuvo dificultades para ganar terreno el martes, con las acciones de inteligencia artificial liderando los retrocesos. El índice CSI 300, que agrupa a las principales empresas que cotizan en China, y el indicador de referencia Shanghai Composite cayeron más de un 1% al inicio de la jornada, aunque con el correr de la rueda lograron recortar las pérdidas al 0,1% y al 0,7%, respectivamente.

Temas China

Bancos

Bolsa

Acciones

Ventas