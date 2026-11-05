Impacto del triunfo demócrata: los desafíos de Washington en su política exterior con China

Analistas aseguran que con un Congreso en manos opositoras, algunos frenos impactarían en lo comercial. Donald Trump también visualizaron el futuro de la relación con Taiwán.

Trump se encuentra frente a un terreno árido de cara a los próximos dos años de mandato que le quedan, con un Congreso más limitante para sus decisiones.

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de EEUU dejará el Congreso controlado por la oposición de Donald Trump . Este nuevo panorama simboliza una serie de impactos para las relaciones con otros países, entre ellos China y la situación con Taiwán , ya que podría obstaculizar la política exterior republicana según expertos.

El resultado de las elecciones modificó el equilibrio de fuerzas en Washington, con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado del lado demócrata. Esta nueva composición legislativa limitará las posibilidades del oficialismo para aprobar proyectos y avanzar con sus principales iniciativas.

Además, la oposición podrá impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana, exigir explicaciones a funcionarios y revisar distintas decisiones del Ejecutivo.

Una primera posibilidad de la oposición es la capacidad de limitar el uso de aranceles contra productos chinos, de cara a los próximos dos años que le quedan de mandato a Trump. Esto sería un posible golpe para él ya que los usó como arma en su guerra comercial con Pekín antes de que las dos partes alcanzaran una tregua, que vencerá en enero.

Con esta clase de límites, Trump "tendrá menos capacidad de utilizar los aranceles como carta de negociación con China", comentó el analista Wu Xinbo , del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Fudan, de Shanghái .

Una primera posibilidad de la oposición es limitar el uso de aranceles contra productos chinos, de cara a los próximos dos años.

Así, el Congreso "tomará toda oportunidad para frenarlo los próximos dos años", anticipó por su lado Drew Thompson, experto de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam, en la Universidad Tecnológica Nanyang, en Singapur. Sin embargo, consideró que los demócratas deberán cuidarse de no excederse con el freno a aranceles, ya que "son populares con los sindicatos, trabajadores fabriles y pequeñas empresas (...) que históricamente son una base de los demócratas".

Por su parte, la analista Patricia Kim del Brookings Institution en Washington señaló que el Congreso estará "menos inclinado a apoyar medidas que aumenten fuertemente la presión contra China si hacerlo incrementa los costos para consumidores y empresas estadounidenses, o la posibilidad de conflicto".

Aunque Trump se vea debilitado políticamente, algunos ven como poco probable que Pekín modifique su estrategia con él y es más seguro que continúe cultivando "una relación directa de alto perfil con Xi Jinping, al considerarlo la forma menos costosa de conducir las relaciones con Washington", indicó Kim.

¿Qué pasará con Taiwán?

El tema de Taiwán, la isla democrática aliada de EEUU y reclamada por China, podría tener un "punto de inflexión", según el economista Neil Shearing, de Capital Economics citado por AFP. Washington es el principal aliado de seguridad de Taipéi, con la venta de miles de millones de dólares en armas, que la isla utilizaría para enfrentar un posible ataque de Pekín.

China podría emplear los últimos dos años de Trump para aumentar la presión sobre Taiwán, sobre todo si el presidente estuviera dispuesto "a no intervenir". Imagen creada con IA

Sin embargo, Trump puso esa postura en duda en mayo cuando declaró que la venta de armas a Taiwán podría ser una moneda de cambio en las conversaciones con China. Desde entonces, su gobierno aplazó la venta de u$s14.000 millones en armas.

Así, China podría emplear los últimos dos años de la presidencia de Trump para aumentar la presión sobre Taiwán, sobre todo si Pekín "considera que Washington está distraído o que Trump estaría dispuesto a aceptar condiciones para no intervenir", escribió Shearing en una nota.

Trump, quien aseguró tener una "gran amistad" con el presidente chino Xi Jinping, resistió la presión política de los demócratas y algunos republicanos para aprobar la entrega de armas. Pero un Congreso bajo control demócrata "podría obligarlo a reanudar la venta de armas a Taiwán el próximo año", expresó Wu, lo cual "socavaría la estabilidad de la relación sino-estadounidense".

Para China, el apoyo renovado a Taipéi de parte del Congreso estadounidense podría ser "un fuerte incentivo para que (Pekín) actúe cautelosamente" con la isla, según consideró el director del SOAS China Institute Steve Tsang.

No obstante, Thompson señaló que aún cuando el Congreso vote leyes obligando a Trump a aprobar la venta de armas, el presidente lo puede vetar "o simplemente ignorar".