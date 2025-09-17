La NASA reveló la ubicación de una ciudad secreta bajo el hielo de Groenlandia

El lugar se encuentra debajo del mar. Se trata de una construcción bélica y estratégica.

Un equipo de científicos de la NASA confirmó el descubrimiento de los restos de Camp Century , una base militar estadounidense construida durante la Guerra Fría que permaneció oculta durante décadas bajo el hielo del noreste de Groenlandia .

La instalación fue levantada en 1959 con permiso del gobierno de Dinamarca , aunque este desconocía el verdadero objetivo del proyecto.

La base formaba parte del secreto Proyecto Iceworm , cuyo fin era desplegar hasta 600 misiles nucleares de alcance medio ocultos bajo la superficie helada, lejos del control del bloque soviético.

El hallazgo se produjo mediante el radar de apertura sintética para aeronaves no tripuladas ( UAVSAR ), que permitió identificar las estructuras a unos 30 metros de profundidad . El Observatorio de la Tierra de la NASA recordó que “fue uno de los primeros lugares donde se utilizó un reactor nuclear portátil en una base remota”.

La base fue abandonada en 1967 , pero su infraestructura permaneció atrapada en el hielo junto con toneladas de materiales contaminantes . El descubrimiento reabrió la discusión sobre los restos de la Guerra Fría y los posibles impactos ambientales.

En 2021, la Universidad de Copenhague publicó un estudio en la revista Frontiers, donde concluyó que hasta el año 2100 el deshielo no alcanzaría todavía la zona comprometida.

Las imágenes inéditas de la ciudad secreta que descubrió al NASA

El investigador de la NASA Chad Greene afirmó que “en los nuevos datos, las estructuras individuales de la ciudad secreta son visibles de una manera que nunca antes se habían visto”. Las imágenes obtenidas mostraron un patrón geométrico denso y perfectamente reconocible.

Por su parte, el especialista en criósfera del JPL de la NASA, Alex Gardner, detalló: “En las imágenes de radar, lo que parecía ser una enorme estructura había quedado al descubierto en las profundidades del paisaje helado. Estábamos buscando el lecho de hielo y aparece Camp Century”.

Una ciudad subterránea bajo el hielo

Camp Century fue diseñada para alojar hasta 200 personas y funcionaba gracias al primer reactor nuclear portátil del mundo, el PM-2A.

El complejo contaba con 21 túneles interconectados que se extendían a lo largo de casi tres kilómetros. En su interior había dormitorios, laboratorios, hospital, capilla, espacios recreativos y un sistema de transporte eléctrico subterráneo, lo que la convirtió en una verdadera ciudad bajo el hielo.