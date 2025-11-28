La OEA renovó el mandato del jurista brasileño Fernando Lottenberg como comisionado contra el antisemitismo + Seguir en









La OEA confirmó la continuidad de Lottenberg como comisionado para combatir el antisemitismo en las Américas. El jurista brasileño profundizará las iniciativas regionales para frenar los discursos de odio y promover marcos legales que protejan a las comunidades judías.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) renovó por dos años el mandato del jurista brasileño Fernando Lottenberg como Comisionado para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo en las Américas, en reconocimiento al rol que viene desempeñando en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de políticas para combatir la discriminación en el continente.

En su función, Lottenberg articula los esfuerzos de los Estados miembros para prevenir y enfrentar el antisemitismo, impulsar la cooperación internacional, elevar la conciencia pública sobre esta problemática y promover marcos normativos que refuercen la convivencia democrática.

Fernando Lottenberg Fernando Lottenberg. Jurista de amplia trayectoria y ex presidente de la Confederación Israelita de Brasil (Conib), Lottenberg ha insistido en diferenciar las críticas a las decisiones del gobierno de Israel de las expresiones de odio hacia las personas judías. Según advierte, muchos utilizan medidas del primer ministro Benjamin Netanyahu como excusa para justificar discursos antisemitas, fenómeno que se ha intensificado en diversos países.

Entre las prioridades de su nuevo mandato, el comisionado buscará estimular a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislación específica para proteger a las comunidades judías frente a la discriminación y los delitos de odio. Su continuidad en el cargo permitirá avanzar en las iniciativas ya en marcha y profundizar las estrategias regionales contra el antisemitismo y la intolerancia.

