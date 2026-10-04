La Policía Federal detuvo a 28 personas por delitos electorales en Brasil + Agregar ámbito en









El balance también reportó el secuestro de dinero y otros bienes. Las principales sospechas están vinculadas con la compra de votos y la propaganda electoral irregular.

Elecciones en Brasil: 28 personas fueron detenidas por compra de votos y propaganda irregular.

La Policía Federal de Brasil trasladó a 28 personas a dependencias policiales durante las primeras horas de la jornada electoral de este domingo. Hasta esta mañana, los operativos realizados en distintas regiones del país permitieron incautar R$57.379 en bienes y valores, de los cuales R$34.228 correspondían a dinero en efectivo. La cifra es preliminar y todavía debe ser validada.

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Entre las principales irregularidades investigadas aparecen la compra de votos y la propaganda electoral irregular, dos conductas prohibidas durante la jornada electoral. Los casos se registraron en Bahía, Minas Gerais, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá y Paraíba.

Según el balance difundido por la Policía Federal, hasta ese momento se habían abierto tres investigaciones formales y se habían elaborado seis términos circunstanciados, un procedimiento utilizado para registrar infracciones consideradas de menor gravedad.

Primeras horas de las elecciones en Brasil: 28 personas fueron trasladadas por irregularidades. Seguridad y delitos electorales en Brasil Los operativos forman parte del despliegue de seguridad dispuesto para las elecciones generales. La Policía Federal informó que los datos podrían modificarse durante el transcurso de la jornada, a medida que se incorporen nuevos casos y se verifique la información.

El operativo se desarrolla mientras 158,7 millones de personas están habilitadas para votar en la primera vuelta de las elecciones generales. La Policía Federal ya había abierto durante 2026 más de 1.200 investigaciones relacionadas con delitos electorales, mientras que las incautaciones acumuladas superaban los R$45,6 millones.

La compra de votos también había sido incluida por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública entre los principales riesgos identificados para la jornada electoral. El Gobierno brasileño desplegó un operativo conjunto con la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, las fuerzas de seguridad estaduales y otros organismos para atender posibles irregularidades.

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