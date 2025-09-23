La política arancelaria de Donald Trump golpea a las automotrices japonesas y provoca una fuerte caída en las exportaciones

Si bien el ajuste fue general, el impacto se sintió con más fuerza en los automóviles, cuyas colocaciones al mercado estadounidense cayeron 28,4%, lo que recortó a la mitad el superávit bilateral, que quedó en 324 mil millones de yenes.

Las ventas externas de Japón hacia Estados Unidos volvieron a mostrar un retroceso en agosto , arrastradas por el golpe arancelario a la industria automotriz .

Según informó el Ministerio de Finanzas japonés, las exportaciones hacia la mayor economía del mundo se redujeron un 13,8% interanual , hasta los 1,39 billones de yenes (unos u$s9.500 millones) . Fue el quinto mes consecutivo en baja.

El ajuste se sintió con más fuerza en los automóvile s, cuyas colocaciones al mercado estadounidense cayeron 28,4% , lo que recortó a la mitad el superávit bilateral, que quedó en 324 mil millones de yenes . También influyó la menor demanda de maquinaria de construcción y de equipos vinculados a la industria de semiconductores.

Al mismo tiempo, las importaciones desde EEUU crecieron 11,6% , superando el billón de yenes, lo que amplió el deterioro de la balanza comercial entre ambos países.

La tensión se explica por la política comercial impulsada por Donald Trump , que en abril aplicó un alza de 25 puntos en los impuestos a los autos japoneses, llevándolos al 27,5%. Aunque en julio se acordó reducirlos al 15%, la medida recién entró en vigor en septiembre, demasiado tarde para compensar el golpe acumulado.

En volumen, los envíos de vehículos se redujeron 9,5%, reflejando tanto el impacto de los aranceles como la incertidumbre del consumidor estadounidense. “Incluso con la rebaja arancelaria, las ganancias pueden verse presionadas y afectar salarios e inversión”, advirtió Takeshi Minami, economista jefe del Norinchukin Research Institute.

fábrica-autos.jpg Los envíos de vehículos se redujeron 9,5%, reflejando tanto el impacto de los aranceles como la incertidumbre del consumidor estadounidense. Foto: as

A nivel global, Japón registró déficit comercial por segundo mes consecutivo, aunque el rojo se redujo un 65,9% gracias a la caída del petróleo y menores compras desde Medio Oriente. Las exportaciones totales descendieron 0,1%, mientras que las importaciones retrocedieron 5,2%.

Con China, Japón mantiene un saldo negativo que ya lleva 53 meses seguidos y que en agosto fue de 425,7 mil millones de yenes. En contraste, logró un superávit del 25,3% con el resto de Asia. En la relación con la Unión Europea, el déficit comercial se prolongó por decimonoveno mes consecutivo.

El panorama deja a la economía japonesa frente a un escenario frágil: las exportaciones de autos, uno de sus motores históricos, sienten de lleno el efecto de las disputas arancelarias y un mercado global aún inestable.