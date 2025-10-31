La Sagrada Familia alcanzó los 162 metros de altura y es la iglesia más alta el mundo







Según informó el templo en un comunicado, la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva 162,91 metros sobre la ciudad. Se prevé que la obra esté terminada para el año que viene.

La obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva 162,91 metros.

La basílica de la Sagrada Familia en Barcelona se convirtió en la iglesia más alta del mundo tras completarse este jueves una nueva fase de la construcción de su torre central.

Según informó el templo en un comunicado, la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva 162,91 metros sobre la ciudad, superando por poco la altura de la Ulmer Münster, la iglesia luterana gótica de Ulm, Alemania, que hasta ahora ostentaba el récord con 161,53 metros.

La Ulmer Münster, construida entre 1543 y 1890, había mantenido el título durante más de un siglo. Aunque la Sagrada Familia no reclama el título, las cifras confirman el nuevo récord. Incluso, se proyecta que la iglesia siga creciendo: alcanzará los 172 metros cuando se complete en los próximos meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sagradafamilia/status/1983950352966623286?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983950352966623286%7Ctwgr%5Effc14b452fe12ad2a7994d7efee31a30127c81a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Finternacional%2Fsagrada-familia-barcelona-convirtio-iglesia-alta-mundo_0_tlEARq4jaI.html&partner=&hide_thread=false Avui hem viscut un dels grans moments en la construcció de la Sagrada Família! Ja s'ha col·locat el primer element que forma part de la creu de la torre de Jesucrist: el braç inferior de la creu, de 7,25 metres i un pes de 24 tones.



¡Hoy hemos vivido uno de los grandes… pic.twitter.com/YLfTs3Zpyw — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 30, 2025 La Sagrada Familia: una iglesia en constante crecimiento Una enorme grúa colocó este jueves la primera pieza de la parte superior de la torre. En paralelo, la decoración de su interior continuará varios años. Se prevé que esté completamente terminada dentro de aproximadamente una década, dijeron funcionarios de la iglesia.

La historia de la basílica se remonta a 1882, cuando se colocó la primera piedra del proyecto. Los trabajos se aceleraron en las últimas décadas a medida que la basílica se convirtió en una destacada atracción turística internacional.

El próximo año será el centenario de la muerte de Gaudí. Para ese entonces, se espera tener finalizada la torre.

