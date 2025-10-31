SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de octubre 2025 - 09:47

La Sagrada Familia alcanzó los 162 metros de altura y es la iglesia más alta el mundo

Según informó el templo en un comunicado, la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva 162,91 metros sobre la ciudad. Se prevé que la obra esté terminada para el año que viene.

La obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva 162,91 metros.

La obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva 162,91 metros.

La basílica de la Sagrada Familia en Barcelona se convirtió en la iglesia más alta del mundo tras completarse este jueves una nueva fase de la construcción de su torre central.

Según informó el templo en un comunicado, la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva 162,91 metros sobre la ciudad, superando por poco la altura de la Ulmer Münster, la iglesia luterana gótica de Ulm, Alemania, que hasta ahora ostentaba el récord con 161,53 metros.

Informate más

La Ulmer Münster, construida entre 1543 y 1890, había mantenido el título durante más de un siglo. Aunque la Sagrada Familia no reclama el título, las cifras confirman el nuevo récord. Incluso, se proyecta que la iglesia siga creciendo: alcanzará los 172 metros cuando se complete en los próximos meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sagradafamilia/status/1983950352966623286?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983950352966623286%7Ctwgr%5Effc14b452fe12ad2a7994d7efee31a30127c81a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Finternacional%2Fsagrada-familia-barcelona-convirtio-iglesia-alta-mundo_0_tlEARq4jaI.html&partner=&hide_thread=false

La Sagrada Familia: una iglesia en constante crecimiento

Una enorme grúa colocó este jueves la primera pieza de la parte superior de la torre. En paralelo, la decoración de su interior continuará varios años. Se prevé que esté completamente terminada dentro de aproximadamente una década, dijeron funcionarios de la iglesia.

La historia de la basílica se remonta a 1882, cuando se colocó la primera piedra del proyecto. Los trabajos se aceleraron en las últimas décadas a medida que la basílica se convirtió en una destacada atracción turística internacional.

El próximo año será el centenario de la muerte de Gaudí. Para ese entonces, se espera tener finalizada la torre.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias