La selección de Irán asegura que nadie puede excluirla del Mundial tras las advertencias de Donald Trump

Los jugadores fijaron su postura en redes sociales tras las declaraciones del presidente estadounidense e hicieron hincapié en sus méritos deportivos.

De acuerdo al calendario, Irán debe enfrentarse en la primera fase mundialista a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle.

Irán no se quedó callado ante los cuestionamientos de Donald Trump . Luego de que el presidente estadounidense pusiera en duda la idoneidad de su participación en el Mundial 2026 por la tensión en Medio Oriente , el seleccionado emitió un comunicado oficial como respuesta , a través de su cuenta oficial de Instagram.

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún individuo o país”, inició el mensaje, el cual fue reposteado por el entrenador Amir Ghalenoei.

“Ciertamente, nadie puede excluir a la selección de Irán de la Copa del Mundo ; el único país que podría ser excluido es aquel que solo ostenta el título de ‘anfitrión’ , pero carece de la capacidad para brindar seguridad a los equipos que participan en este evento global”, denunció la selección.

Además, destacaron los logros deportivos que le permitieron al equipo asegurar su lugar en el Mundial en marzo de 2025, siendo el tercer clasificado después de Japón y Nueva Zelanda: “La selección nacional de Irán, con fortaleza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, estuvo entre los primeros equipos en clasificarse para este importante torneo”.

El mensaje se produce horas después del mensaje compartido por Trump en su plataforma Truth Social: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad ”.

Dado el contexto en el que, el 28 de febrero, una masiva ofensiva aérea de EEUU e Israel sobre Irán descabezó al régimen. El ataque inicial acabó con la vida del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, eliminando así a la máxima cúpula político-militar de la república islámica.

Este miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brindó algunos detalles de una charla que tuvo con el líder del país norteamericano: “Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”.

De acuerdo al calendario, Irán debe enfrentarse en la primera fase mundialista a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle. Su campo base durante el torneo estará situado en Tucson, Arizona.