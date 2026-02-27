Pakistán bombardeó Kabul y le declaró una guerra abierta a Afganistán

El ataque sobre territorio talibán se dio en el marco de una disputa fronteriza y alcanzó otros puntos afganos. Pakistán sostuvo que sus ofensivas respondieron a represalias por bombardeos previos de Islamabad.

El gobierno talibán confirmó los bombardeos paquistaníes y sostuvo que buscan una salida política.

Pakistán bombardeó este viernes la ciudad de Kabul y le declaró una "guerra abierta" al gobierno talibán de Afganistán . Ambos países, gobernados por regímenes islámicos sunnitas , enfrentan una disputa fronteriza que entró en su fase más peligrosa en años, tras ataques cruzados sobre distintos puntos afganos.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , sostuvo este viernes que su país tiene "plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva" y el ministro de Defensa, Khwaja Asif, advirtió que estaban en una "guerra abierta" con Afganistán, en cita a la BBC.

Por su lado, el gobierno talibán aseguró que quiere resolver el conflicto a través del diálogo, a través de su vocero Zabihullah Mujahid, quien confirmó los bombardeos paquistaníes sobre la capital afgana y otras ciudades como Kandahar, Paktia, Nangarhar, Khost y Paktika.

“ Hemos insistido repetidamente en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva a través del diálogo ”, declaró en una conferencia de prensa Mujahid. Al mismo tiempo, advirtió que aviones paquistaníes seguían “sobrevolando el espacio aéreo de Afganistán” .

La escalada se desencadenó luego de que Afganistán lanzara ataques transfronterizos contra posiciones paquistaníes, que Kabul describió como represalias por bombardeos previos de Islamabad durante el fin de semana. El gobierno talibán afirmó que capturó más de una docena de puestos del ejército paquistaní.

“En respuesta a las repetidas violaciones por parte del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares”, escribió Mujahid en X.

pakistan bombardea afganistan Pakistán atacó esta madrugada la ciudad afgana de Kabul. @iihtishamm

Por su parte, el vocero del ejército paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhry, aseguró que las fuerzas armadas atacaron 22 objetivos militares cuidadosamente seleccionados en base a inteligencia, y sostuvo que se evitó deliberadamente apuntar contra civiles.

Su versión indicó que 274 funcionarios y combatientes del régimen talibán afgano murieron en los ataques, y el ejército paquistaní destruyó puestos enemigos en la frontera y capturó al menos 18 posiciones.

Horas antes, Chaudhry había denunciado que Afganistán lanzó ataques contra 53 ubicaciones en territorio paquistaní, todos los cuales —afirmó— fueron repelidos.

Pakistán y Afganistán sellaron un alto el fuego inmediato tras días de tensión fronteriza

En octubre de 2025 ambos países habían sellado un alto el fuego, tras una semana de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos. Por entonces, las conversaciones de paz se celebraron en Doha, auspiciadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Esa negociación buscó frenar una escalada que se convirtió en la peor desde la llegada de los talibanes al poder en 2021. Los países tienen una larga historia de tensiones y enfrentamientos desde la independencia de Inglaterra a mediados del siglo XX. Cuando eran colonia formaban un mismo territorio. Tras el fin del dominio británico, se crearon dos naciones.