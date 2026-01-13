El exmandatario fue señalado de liderar una "insurrección", tra su intento de imponer ley marcial en medio de un clima político tenso. Además, enfrenta otros cargos junto a miembros de su exadministración.

La Justicia de Corea del Sur pidió pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol. El funcionario fue detenido luego de intentar imponer la ley marcial hace más de un año en medio de un clima político tenso bajo el argumento de evitar el avance de fuerzas comunistas norcoreanas.

Fiscales del tribunal de Seúl pidieron la condena para el expresidente si es declarado culpable por su fallido intento de ley marcial tras ser señalado como el " cabecilla de una insurrección".

La acusación se deriva del intento de Yoon, en diciembre de 2024, de imponer un régimen militar . Sin embargo, el acto duró apenas unas horas pero que sumió al país en la agitación política . Posteriormente, el parlamento lo destituyó y lo detuvo para ser juzgado.

Yoon negó los cargos contra él, argumentando que su decisión era un gesto simbólico para llamar la atención pública sobre las malas acciones del partido de la oposición. Liderar una insurrección -el cargo más grave contra Yoon- conlleva la pena de muerte o cadena perpetua y, según la ley surcoreana, los fiscales deben pedir al juez una u otra pena por el delito.

Corea del Sur no ejecutó a nadie en casi 30 años, luego de que en 1996 el exdictador militar Chun Doo-hwan fuera condenado por tomar el poder mediante un golpe militar en 1979 , aunque su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua.

Por su parte, los fiscales en el caso de Yoon argumentan que, aunque nadie murió en su intento de instaurar la ley marcial, la intención de Yoon no fue menos violenta.

corea del sur ley marcial.jpg El 3 de diciembre de 2024 Yoon impuso la ley marcial y afirmó que su objetivo era proteger al país de las fuerzas comunistas norcoreanas.

Llamaron al estrado al comandante militar quien testificó que Yoon había ordenado el arresto de los legisladores y también presentaron como prueba el memorando elaborado por uno de los planificadores de la ley marcial, un exoficial militar, que contenía la sugerencia de "eliminar" a cientos de personas, incluidos periodistas, activistas laborales y legisladores.

Otros cargos contra Yoon y su administración

El juicio por insurrección de Yoon se fusionó con los de otras dos figuras importantes de su administración: el exministro de Defensa Kim Yong-hyun y el exjefe de policía Cho Ji-ho.

Se espera que el veredicto y la sentencia para Yoon y los otros acusados, si son condenados, se conozcan más adelante, probablemente en febrero. Yoon lleva meses detenido mientras se enfrenta a varios juicios penales: la fiscalía también solicitó una pena de 10 años de prisión por obstrucción a la justicia y otros cargos relacionados con su intento de instaurar la ley marcial.

El 3 de diciembre de 2024, Yoon conmocionó al país con su decisión de ley marcial, sobre la que afirmó que su objetivo era proteger al país de las fuerzas comunistas norcoreanas, pero algunos lo interpretaron como una estratagema para afianzarse en el poder en medio de la crisis política interna.

El actual presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, fue elegido en junio tras unas elecciones anticipadas. A pesar de su caída, Yoon conserva seguidores leales en los círculos de derecha que lo ven como un mártir que se atrevió a criticar al Partido Demócrata liberal liderado por Lee.