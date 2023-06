Lula: "A Macri el FMI le prestó u$s44.000 millones y no se sabe lo que hizo"

"A la Argentina, de la forma más irresponsable, el FMI le prestó u$s44.000 millones a un señor que era el presidente, que no se sabe lo que hizo con el dinero. Y entonces Argentina ha pasado a tener a una situación económica difícil porque no tiene dólares para pagarle al FMI ", aseguró Lula en París, durante su discurso en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, convocada para debatir cómo ofrecer recursos a los países más vulnerables para luchar contra el calentamiento global.

"Y aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de Bretton Woods, ya no funcionan, ya no sirven a las aspiraciones o intereses de la sociedad. Aclaremos que el Banco Mundial deja mucho que desear en cuanto a lo que el mundo aspira del Banco Mundial . Seamos claros que el FMI deja mucho que desear en lo que la gente espera del FMI ", aseguró Lula.

Agregó que "muchas veces los bancos (multilaterales) prestan y este préstamo causa la quiebra del Estado".

Alberto Fernández y Lula da Silva.jpg Foto: @ricadorstuckert

Encuentro con Alberto Fernández

El presidente brasileño recibirá al mandatario argentino, Alberto Fernández, el próximo lunes en Brasilia, como parte de una visita de Estado en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales entre los dos principales socios del Mercosur.

Lula aseguró durante una conferencia de prensa en Roma, tras visitar al papa Francisco y reunirse con autoridades locales, que le pidió a su ministro de Economía, Fernando Haddad, una serie de propuestas para aumentar las garantías de los empresarios brasileños que exportan a Argentina y encuentran plazos amplios para cobrar el dinero a causa de las restricciones de dólares del Banco Central.

Para Brasil, encontrar mecanismos para compensar rápidamente las exportaciones de 200 de sus empresas es clave para no perder espacio en la Argentina ante los productos de China.

Es en este punto que Lula ha intentado sin éxito modificar el artículo 7 de la carta del Banco de los Brics (El Nuevo Banco de Desarrollo, NDB, presidido por la exmandataria Dilma Rousseff) para otorgar desembolsos hacia Argentina destinados a cubrir las exportaciones de Brasil.

Este viernes, en su discurso en la cumbre de París, Lula insistió ante Rousseff: "Ya puedes preparar allí (en el NDB) tu pluma para firmar algunos préstamos para Brasil y otros países más pobres, porque vamos a marcar la diferencia"

El mandatario brasileño dijo además que es "optimista" con la creación del Banco de los Brics, el Banco del Sur y discutir poder comerciar a nivel internacional sin utilizar el dólar.

"Hay gente que se asusta cuando digo que necesitamos crear nuevas monedas para poder comerciar. No sé por qué Brasil y Argentina tienen que comerciar en dólares. ¿Por qué no podemos hacerlo en nuestras monedas? No sé por qué Brasil y China no pueden hacerlo en nuestras monedas ¿Por qué tengo que comprar dólares? Esta es una discusión que está en mi agenda y, si depende de mí, sucederá en la reunión de los Brics, que será en septiembre. Y también sucederá en la reunión del G20, porque necesitaremos que más colegas africanos participen en el G20. Como lo está haciendo el G7", aseguró Lula.