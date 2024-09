Lula da Silva cruzó a Elon Musk por el bloqueo de la red social X en Brasil: "¿Quién se cree que es?"

Lula da Silva le respondió a Elon Musk: "Es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo"

Al respecto, quien se pronunció en las últimas horas fue el mismo presidente de Brasil, quien defendió el fallo judicial: "Todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tienen una inversión en Brasil están sujetos a la Constitución brasileña y a las leyes del país" aseguró Lula en una entrevista con radio MaisPB.

Desde este sábado, la red social X (ex Twitter) quedó oficialmente bloqueada en Brasil. En las calles, las reacciones ante la suspensión están divididas: para algunos se perdió una importante fuente de consultas, mientras que otros ven positivo su cierre por considerar a la plataforma, propiedad de Elon Musk, una fuente de desinformación.

El presidente de Brasil cargó el empresario multimillonario y dijo: "Que tenga mucho dinero no significa que pueda faltarle el respeto a la ley". Y agregó: "Es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo. No puede seguir ofendiendo presidentes, diputados, senadores, al congreso o la Corte Suprema. ¿Quién se cree que es? Lo siguiente es que tiene que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil. Este no es un país con complejo de vagabundo" cerró.