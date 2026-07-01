Lula da Silva pidio que el Mercosur avance en un acuerdo comercial con China + Agregar ámbito en









El mandatario brasileño respaldó la cohesión del bloque y cuestionó las alianzas geopolíticas incondicionales, un mensaje directo hacia la postura adoptada por el jefe de Estado argentino.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso que el Mercosur inicie negociaciones formales para un tratado comercial con China. F24

Durante la cumbre de jefes de Estado en Asunción, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso que el Mercosur inicie negociaciones formales para un acuerdo comercial con China. En su discurso, el mandatario defendió con firmeza la integración regional y cuestionó los "alineamientos automáticos", un mensaje que fue interpretado de inmediato como una alusión directa a su homólogo argentino, Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El Mercosur está avanzando en los diálogos con Canadá, India y Vietnam. En esta cumbre iniciaremos las negociaciones para una asociación económica con Japón. Pronto queremos hacer lo mismo con China y continuar acercándonos a los mercados más dinámicos del mundo", expresó Lula durante su discurso.

Frente a un escenario global de creciente proteccionismo y fricciones geopolíticas, el presidente de Brasil defendió la necesidad de expandir la proyección internacional del bloque. Bajo esta premisa, rechazó las posturas que debilitan la independencia regional al advertir: "Nadie es dueño del mundo ni de Sudamérica. Ningún país del Mercosur obtendrá más libertad de acción a través de alineamientos automáticos o elecciones excluyentes".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó al Mercosur a abrir negociaciones con China en la cumbre de jefes de Estado del bloque. Brasil impulsa el crecimiento del Mercosur a 35 años de su creación Asimismo, al cumplirse 35 años de la creación del Mercosur, el jefe de Estado de Brasil reivindicó la vigencia de la alianza frente al actual escenario de crisis global. En ese sentido, fundamentó la relevancia del bloque afirmando que "la fragmentación de la economía mundial presenta serios desafíos para el comercio, las inversiones y el desarrollo sostenible. En la situación actual, el Mercosur es una necesidad estratégica".

Al evaluar la trayectoria del bloque, el mandatario detalló que el comercio interno se disparó de u$s4.500 millones en 1991 a u$s50.000 millones en 2025. Asimismo, subrayó que las exportaciones totales crecieron un 6% el año pasado, rozando los u$s770.000 millones. Bajo este balance, concluyó: "El Mercosur continúa siendo el principal espacio institucional en una región cada vez más polarizada. La mejor opción es fortalecer nuestros mecanismos de diálogo y cooperación y ampliar nuestra capacidad de acción conjunta".

En el cierre de la jornada, las delegaciones avanzaron en el diseño del nuevo Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, el instrumento financiero clave diseñado para achicar las diferencias económicas entre los socios. Para consolidar este proyecto, el presidente brasileño anunció el compromiso de su país de aportar u$s100 millones anuales durante la próxima década. Por su parte, la comitiva de Brasilia sugirió que Argentina también incremente sus cuotas de financiamiento para sostener el nuevo esquema. Esta propuesta económica contó con el visto bueno del gobierno de Paraguay, que respaldó la necesidad de elevar en un cincuenta por ciento los recursos totales en comparación con el fondo que se encuentra vigente.