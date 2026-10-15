Malvinas, una carrera contra el tiempo: petróleo, defensa y la batalla por el relato de 1982

Mientras la Argentina busca frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion por la vía judicial, el Reino Unido refuerza su presencia militar, protege las inversiones vinculadas a las islas y reafirma su interpretación de la guerra de 1982.

La disputa por Malvinas entra en una fase en la que el tiempo puede convertirse en una ventaja estratégica para el Reino Unido . Mientras Argentina intenta frenar por la vía judicial el proyecto petrolero Sea Lion , Londres busca sostener las inversiones, reafirma su capacidad militar y prepara la conmemoración de los 45 años de la guerra. El problema ya no es solamente quién reclama la soberanía, sino qué hechos económicos y estratégicos se habrán consolidado cuando llegue el momento de negociar.

La diferencia entre ambos países es concreta. Naciones Unidas reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, pero Londres conserva el control efectivo de las islas. Ahora, el desarrollo petrolero amenaza con profundizar esa asimetría: cuanto más avance la explotación, mayores podrían ser los costos económicos y políticos de revertirla.

El punto de inflexión es Sea Lion. El proyecto, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum , tiene su primera producción prevista para el primer trimestre de 2028. La inversión inicial ronda los 2.200 millones de dólares y la capacidad proyectada de la primera fase alcanza unos 55.000 barriles diarios. Las empresas sostienen que el desarrollo sigue adelante pese a la presión argentina.

Para las islas, cuya economía depende en gran medida de la pesca , el petróleo podría cambiar la escala de sus ingresos y su relación económica con el exterior. Para las compañías, representa una inversión de largo plazo respaldada por las autoridades isleñas y británicas. Para Londres, significa algo más que una actividad comercial: la posibilidad de consolidar la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina .

Ese es el núcleo del problema. La inversión no resuelve la controversia jurídica, pero puede transformar las condiciones materiales en las que se desarrolla. Una vez instalada la infraestructura y comprometido el capital, detener el proyecto podría resultar más costoso. El avance económico no equivale a una legitimación internacional de la posición británica, aunque sí puede fortalecer su control práctico.

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La respuesta argentina busca impedir que ese proceso se vuelva irreversible. El 13 de octubre, el Gobierno acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales para frenar las actividades hidrocarburíferas, preservar el medio marino y evitar nuevas decisiones que agraven la disputa. Londres respondió que las licencias siguen vigentes y que la presentación argentina no altera los derechos que reconoce a las empresas.

La vía judicial abre un frente relevante, pero sus resultados no están garantizados. El tribunal deberá evaluar su competencia y las condiciones necesarias para ordenar medidas urgentes. Además, la controversia sobre la soberanía territorial no se resuelve automáticamente mediante un procedimiento sobre el derecho del mar. La apuesta argentina consiste en limitar las consecuencias de una explotación que considera ilegítima. En tanto, la británica, en evitar que el conflicto jurídico interrumpa el calendario económico.

La dimensión militar también forma parte de esta disputa. En el ejercicio Cape Upholder participaron unos 150 efectivos del Regimiento de Paracaidistas británico y alrededor de 100 reservistas locales. Las maniobras incluyeron un desembarco anfibio, marchas nocturnas y simulaciones de combate. Según la prensa británica, hacía años que no se realizaba un desembarco de esas características. Una fuente de Defensa aclaró, sin embargo, que el ejercicio estaba planificado y no respondía a las recientes declaraciones argentinas.

El Reino Unido cuenta con una guarnición permanente, una base aérea y medios navales en el Atlántico Sur. Las maniobras permiten observar cómo mantiene actualizadas sus capacidades defensivas en un territorio cuyo valor económico podría aumentar con el desarrollo petrolero. El componente militar no explica por sí solo la reafirmación británica, pero respalda su control efectivo y las condiciones de seguridad necesarias para avanzar con la explotación de los recursos.

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A esto se suma que este 13 de octubre, ante la Cámara de los Comunes, el Gobierno británico anunció que organizará actos conmemorativos tanto en las islas como en el Reino Unido. La declaración no se limitó a recordar a los caídos: habló de celebrar la liberación y defender el derecho de autodeterminación de los isleños frente a las amenazas argentinas. Londres convirtió así una fecha histórica en una reafirmación de su posición política actual.

La elección de las palabras importa. Para el Reino Unido, la victoria de 1982 legitimó la recuperación del control del territorio y la defensa de sus habitantes. Para la Argentina, la guerra no extinguió el reclamo de soberanía ni resolvió una controversia que Naciones Unidas reconoció en 1965. La conmemoración no modifica el estatus jurídico de la disputa, pero sí proyecta una interpretación del pasado sobre el presente. La memoria funciona como instrumento de legitimación: cada Estado procura que su relato sostenga su posición ante la población y la comunidad internacional.

En el entorno regional también aparecen movimientos que pueden tener consecuencias prácticas. La empresa chilena Easter Island Naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Falklands (Malvinas) impulsan la reactivación de la ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Stanley, suspendida desde 2011. El primer viaje está previsto para noviembre. Para el sur de Chile, la conexión ofrece una oportunidad comercial, y para las islas, una vía adicional de abastecimiento.

En cambio, para la Argentina, la reapertura plantea un interrogante estratégico: una mayor conectividad podría facilitar el abastecimiento de las islas y, a futuro, acompañar las necesidades logísticas de una economía que busca incorporar la actividad petrolera. Si Sea Lion avanza, la infraestructura de transporte y los vínculos comerciales regionales podrían adquirir una relevancia mayor. Sin embargo, no hay pruebas de que la ruta haya sido concebida específicamente para abastecer al proyecto ni de que el acuerdo comercial implique un cambio en la posición oficial chilena sobre la soberanía de Malvinas.

En este contexto apareció una controversia inesperada en la política británica. El líder de Reform UK, Nigel Farage, figura central de la campaña por el Brexit, propuso ofrecer a Estados Unidos el uso permanente de la base militar de Diego García, en Chagos, a cambio de que Donald Trump dejara de cuestionar la posición británica sobre Malvinas. Tras las críticas, Farage aclaró que se refería al uso de la base y no a entregar la soberanía de todo Chagos. La Casa Blanca respaldó esa interpretación. Aunque no fue una propuesta oficial del Gobierno británico ni demuestra un cambio formal en la posición estadounidense.

El episodio importa por lo que revela, no porque altere por sí solo el escenario. La defensa británica de su soberanía convive con la necesidad de sostener una alianza militar decisiva con Washington. Diego García y Malvinas tienen historias y situaciones jurídicas distintas, pero el planteo de Farage expone hasta qué punto las prioridades estratégicas de Estados Unidos pueden entrar en la discusión política británica. Para Buenos Aires, sería prematuro interpretar esa polémica como una oportunidad diplomática concreta.

El desafío argentino consiste en evitar que la disputa quede reducida a una sucesión de declaraciones y respuestas. La vía judicial puede preservar derechos. La diplomacia, disputar respaldos. La cooperación regional, defender intereses concretos en el Atlántico Sur. Ninguno de esos instrumentos garantiza por separado un cambio en la relación de fuerzas. Su eficacia dependerá de que formen parte de una estrategia sostenida, capaz de ir más allá de la coyuntura.