María Corina Machado promete volver a Venezuela mientras Donald Trump descarta trabajar con la oposición + Seguir en









La líder opositora anunció que regresará “lo antes posible”, pero Estados Unidos ratificó que no la considera una opción de poder y mantiene contactos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Donald Trump descartó a la líder opositora como opción para encabezar una transición en Venezuela.

María Corina Machado prometió regresar a Venezuela “lo antes posible” tras meses fuera del país, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó trabajar con la oposición y ratificó que Washington no la considera una figura con respaldo suficiente para liderar una transición política.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La dirigente opositora aseguró que su prioridad es volver a su país pese a la prohibición de viajar que pesa sobre ella desde hace una década. Machado permaneció escondida durante más de un año y en diciembre viajó a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, desde donde partió el mes pasado.

maria corina machado María Corina Machado aseguró que regresará a Venezuela “lo antes posible” tras meses fuera del país. El rechazo de Donald Trump a la oposición venezolana Las declaraciones de Machado se dieron durante una entrevista a Fox News, justo después de que Donald Trump afirmara públicamente que la líder opositora “no tiene el apoyo interno ni el respeto” necesarios para conducir el futuro de Venezuela. El mandatario estadounidense sostuvo además, en reiteradas ocasiones, que Estados Unidos está actualmente a cargo del país tras la captura de Nicolás Maduro.

Según explicó Machado, la última vez que habló con Trump fue el 10 de octubre, el día en que se anunció su victoria en el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, el vínculo político entre la Casa Blanca y la oposición venezolana se fue enfriando, en paralelo a un cambio de estrategia por parte de Washington.

trump La Casa Blanca negó la posibilidad de impulsar a la dirigente opositora como presidenta. La postura oficial de la Casa Blanca sobre María Corina Machado El rechazo a un eventual liderazgo de Machado también fue expresado por el alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien descartó de plano la posibilidad de que Estados Unidos impulse su llegada al poder.

“Sería absurdo y descabellado que de repente la trajeramos al país y la pusiéramos a cargo”, dijo el lunes, al argumentar que las Fuerzas Armadas venezolanas no la considerarían una figura legítima para encabezar el Ejecutivo. El vínculo de EEUU con el gobierno interino En lugar de apoyar a la oposición, Estados Unidos optó por avanzar en conversaciones con Delcy Rodríguez, aliada de Maduro y actual presidenta interina de Venezuela tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Washington destacaron que Rodríguez manifestó su disposición a cooperar en el nuevo escenario político abierto tras la captura del exmandatario. delcy rodriguez doland trump La promesa de regreso de Machado se produce en un contexto de fuerte aislamiento político. En ese contexto, el anuncio de Machado sobre su intención de regresar al país aparece como un gesto político de alto impacto simbólico, pero con escaso respaldo internacional. Mientras la líder opositora insiste en su retorno y en su rol como referente democrática, la Casa Blanca deja en claro que su estrategia pasa por otro carril, profundizando el aislamiento de la oposición tradicional venezolana.