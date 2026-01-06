Intervención en Venezuela: Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo + Seguir en









La decisión fue tomada por un juez tras la primera audiencia en Manhattan. Allí, el chavista se declaró inocente junto a su esposa y subrayó que "sigue siendo presidente".

Maduro continuará detenido en una prisión federal de Nueva York.

El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro continuará detenido en EEUU y volverá a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Así lo resolvió un juez, tras su primera audiencia en Manhattan donde el chavista enfrentó cuatro cargos por narcotráfico.

Maduro se declaró "no culpable" este lunes ante el tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi país”, sostuvo tras ser capturado junto a su mujer Cilia Flores, quien cuenta con los mismo cargos.

Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo Maduro continuará detenido en una prisión federal de Nueva York tras su primera presentación ante la justicia estadounidense. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo de 2026, según resolvió el juez federal Alvin Hellerstein, quien preside el caso en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.

A la par, la funcionaria Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro, cuya asunción se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara la “ausencia forzosa” del mandatario y habilitara a la vicepresidenta ejecutiva a asumir la conducción del Ejecutivo de manera interina.

Maduro Maduro enfrenta cuatro cargos por narcotráfico junto a su esposa Cilia Flores. Testigo clave: exjefe de inteligencia de Venezuela podría declarar en el juicio contra Nicolás Maduro La causa por narcotráfico contra Nicolás Maduro en Estados Unidos tiene un nombre que concentra la atención de fiscales y analistas: Hugo “El Pollo” Carvajal. El exjefe de inteligencia militar de Venezuela, detenido en Brooklyn, habría dejado abierta la posibilidad de colaborar.

Durante años, Carvajal fue uno de los hombres de mayor confianza del fallecido Hugo Chávez, con acceso directo a información sensible sobre el funcionamiento interno del poder venezolano. Tras la muerte del líder bolivariano, respaldó inicialmente a Maduro, pero en 2019 rompió con el oficialismo y expresó su apoyo a Juan Guaidó, en el marco del intento opositor de desplazar al entonces presidente. En junio del año pasado, el exjefe de inteligencia admitió su responsabilidad en cuatro cargos vinculados al narcotráfico y al narco-terrorismo, dentro del mismo expediente que alcanza a Maduro. La fiscalía estadounidense lo acusa de haber facilitado en 2006 el envío de 5.580 kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia México, utilizando un avión y recibiendo pagos millonarios de organizaciones criminales.