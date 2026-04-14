La llegada de Guillermo Alejandro y Máxima a Washington este lunes estuvo marcada por un encuentro clave con Donald Trump. Más allá de la cena de gala programada, los reyes pasaron la noche como invitados en la Casa Blanca. Este movimiento representó una cortesía diplomática excepcional, ya que lo habitual es que los dignatarios extranjeros se alojen en la Blair House.
Los reyes de Países Bajos se alojan en la Casa Blanca de Donald Trump y provocan fuertes críticas en su país
Dentro del cronograma destacó una cena de gala seguida de la estancia nocturna de los reyes en la sede del Ejecutivo. Esta invitación inusual dejó de lado el protocolo tradicional, que habitualmente destina la Blair House para el alojamiento de las visitas de Estado.
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El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, formó parte de la delegación oficial y compartió el banquete nocturno con el presidente Trump. Este viaje de tres días, que incluye paradas en Filadelfia y Miami, se organizó como una invitación recíproca tras el encuentro del año pasado en un palacio real durante una cumbre de la OTAN.
Sin embargo, el viaje generó un fuerte rechazo en los Países Bajos. La oportunidad del encuentro es duramente cuestionada debido al complejo escenario internacional por la guerra en Medio Oriente y el clima de desconfianza que impera sobre el futuro de la cooperación transatlántica.
La controversia cobró fuerza en la prensa neerlandesa tras las burlas de Arjen Lubach, quien bautizó la cita como “la pijamada más extraña de la historia”. El humorista señaló la incoherencia de festejar en la residencia presidencial mientras Washington sostiene una actitud beligerante en la guerra con Irán. Al mismo tiempo, parlamentarios opositores afirmaron que los monarcas están quedando en el “lado equivocado de la historia”, respaldados por una petición ciudadana que exigió cancelar el evento.
A su vez, Rob Jetten enfrentó duros cuestionamientos legislativos a raíz de las amenazas de Trump contra Irán. Pese a que el primer ministro tildó de "muy preocupantes" las palabras del mandatario estadounidense sobre la destrucción de esa cultura, defendió la continuidad de la hoja de ruta diplomática actual frente a las presiones del Senado. Desde su perspectiva, estar presentes en Washington facilita un diálogo directo sobre las discrepancias, una vía que considera bastante más productiva que manifestar el rechazo mediante la inasistencia.
Por otro lado, tras la estancia neerlandesa, se espera la llegada de Carlos III y Camila, una visita marcada por la fría relación entre Trump y el gobierno de Keir Starmer. Ambos países enfrentan una lista de desacuerdos: la inestabilidad del comercio mundial y el renovado interés del líder estadounidense por Groenlandia dominan las preocupaciones transatlánticas.
Máxima en EEUU con look "verde militar" y gira fuera del protocolo
Los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta aterrizaron en la ciudad de Washington este lunes. Se trata de un viaje oficial que seguirá un ajustado cronograma de actividades.
A través de las redes sociales de la familia Real, se publicaron algunas imágenes y videos de las actividades de las que participó Máxima. No obstante, haciendo honor a su habitual elegancia, lo que primero acaparó la atención de sus seguidores fue el estilismo de la Reina durante su primera jornada en Filadelfia y Washington.
La estancia en Filadelfia se dividió en dos paradas clave. Inicialmente, los monarcas visitaron la Escuela Secundaria Kensington, donde disfrutaron de una coreografía estudiantil y Máxima recibió dibujos realizados por los jóvenes. Estos momentos quedaron registrados en las redes oficiales de la Casa Real. Posteriormente, se trasladaron al centro de alto rendimiento Jefferson Health para realizar un recorrido guiado por sus principales unidades médicas.
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