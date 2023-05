Met Gala: una alfombra roja dedicada a Karl Lagerfeld, en medio de polémicas

Son los Oscar de la costa este. El Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York despliega este lunes la alfombra roja para recibir a la élite de la moda, el cine, la política y el deporte en el acontecimiento social más importante del año y celebrar la alta costura.

En su carrera de 65 años, Lagerfeld creó prendas increíbles, pero también ha hecho bromas en nombre de la misoginia y el racismo. Karl "era un hombre complicado", dijo Wintour, y explicó que la exhibición se enfoca en su trabajo, no en su biografía.

Mientras tanto, sigue la polémica, ligada a las declaraciones del diseñador fallecido a los 85 años en 2019. A Lagerfeld le encantaba provocar, ridiculizando a las mujeres gordas (como la cantante Adele hace una década). No le gustó el #MeToo, "impactado" por "estas actrices que tardaron 20 años en recordar". O "si no quieres que te quiten las bragas, no seas modelo, vete a un convento".

Sobre Coco Chanel, cuyo papel heredó en la maison homónima, decía que "no era tan fea como para ser feminista", mientras que sostenía que Alemania, donde nació en Hamburgo en 1933, "injuriaba a las víctimas del Holocausto" al aceptar a refugiados musulmanes que huían de sus países.

Lagerfeld no está exento de polémica. Pese a su lucha permanente contra la balanza, criticaba a las mujeres con curvas. En sus últimos años de vida, desdeñó al movimiento #MeToo y a aquellas que osaron denunciar haber sido víctimas de acoso sexual.

"El show se centra en Karl el diseñador, su trabajo y no en sus declaraciones", dice el curador de la muestra Andrew Bolton. "No hemos incluido ninguno de sus comentarios más polémicos u ofensivos".

Wintour invitó este año a las actrices Penélope Cruz y Michaela Coel, a la leyenda del tenis Roger Federer y la cantante pop Dua Lipa para copresidir la gala.

La lista de invitados es el secreto mejor guardado de los organizadores, aunque se espera que asistan en torno a 400 personas.

La asistencia al baile es solo por invitación previo pago de 50.000 dólares y la reserva de una mesa cuesta 300.000. La recaudación de la gala financia el Instituto del Traje.