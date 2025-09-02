Aseguran que ya está "planificada" una nueva reunión entre Rusia y EEUU

La última reunión entre las potencias fue el 15 de agosto pasado en Alaska, sin mayores avances. El Kremlin recalcó que quedan "muchos asuntos sin resolver".

Las autoridades de Rusia aseguraron este martes que Moscú y Washington planificaron una nueva ronda de contactos a nivel de ministerios de Exteriores para abordar la guerra en Ucrania , desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin .

Los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Putin , celebraron el 15 de agosto una cumbre en el estado estadounidense de Alaska, sin avances significativos. En esa ocasión, se conocieron las exigencias del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski , de que cualquier plan de paz cuente con la participación y el respaldo de Kiev.

"La siguiente ronda de consultas entre ministerios de Exteriores está ya planificada", dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov , en declaraciones a la cadena de televisión rusa Channel One. Allí también resaltó que "hay muchos asuntos aún por resolver", sin más detalles al respecto.

Recientemente, Zelenski , confirmó que el último ataque del Ejército de Rusia contra la capital, Kiev , dejó 14 muertos , entre ellos tres niños . El mandatario calificó lo ocurrido como “un asesinato horrible y deliberado de civiles” .

En su mensaje publicado en la red social X, Zelenski detalló que el bombardeo destruyó viviendas, oficinas, empresas civiles y hasta el edificio donde funciona la Delegación de la Unión Europea en Ucrania. “Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques. Es crucial que el mundo reaccione con firmeza”, expresó el jefe de Estado.

EEUU evalúa postular a un asesor de la Casa Blanca como número dos del FMI

El gobierno de Estados Unidos evalúa proponer a Pierre Yared, actual vicepresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, como candidato para ocupar la segunda posición en el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalaron este lunes a Reuters fuentes cercanas a las discusiones.

El cargo quedará vacante a fines de agosto, cuando Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del organismo, deje su puesto para regresar a la Universidad de Harvard.

Según las fuentes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, revisa actualmente los antecedentes de los posibles sucesores y planea anunciar su decisión antes de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, previstas para el próximo mes en Washington.