"No estamos en venta": el duro mensaje de Groenlandia a Donald Trump

El primer ministro groenlandés resaltó que el territorio no quiere ser parte de EEUU. Trump invitó al pueblo de Groenlandia a unirse y recalcó que conseguirá esa incorporación "de una forma u otra".

El primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, lanzó una serie de mensajes contundentes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump . Entre ellos, apuntó: "No estamos a la venta".

"Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros", escribió el jefe de Gobierno groenlandés en su cuenta en la red social Facebook.