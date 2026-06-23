Francia de luto en el Mundial 2026: Didier Deschamps vuelve a París por la muerte de su madre y no dirigirá ante Noruega

El entrenador dejó la concentración y emprendió vuelo hacia la capital francesa para asistir al funeral. Su lugar en el encuentro de la tercera fecha lo ocupará su asistente, Guy Stéphan.

Didier Deschamps recibió este martes la dolorosa noticia de la muerte de su madre y dejó la concentración del seleccionado de Francia para regresar a París. El entrenador no estará presente en el partido de la tercera fecha del Mundial 2026 frente a Noruega.

“Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”, declaró la Federación Francesa de Fútbol. Por ese motivo, informaron que no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido ante Noruega "ni estará disponible para el último encuentro del Grupo I del viernes".

"En este momento tan doloroso, contamos con que cada uno de ustedes demuestre la máxima discreción y moderación", concluyó la Federación.

Didier Deschamps Twitter

Quién reemplazará a Didier Deschamps ante Noruega

Desde la entidad madre del fútbol francés informaron también que Guy Stéphan, asistente del técnico, será quien dirija el encuentro ante los noruegos: “Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su asistente, Guy Stéphan, para liderar el grupo hasta su regreso”.

El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, confirmó que debido al fallecimiento de la madre se concedió un permiso especial a Deschamps para priorizar el difícil momento familiar. Además expresó el respaldo absoluto de la federación hacia el técnico en medio de esta difícil situación.

"Nuestros pensamientos están con nuestro entrenador y toda su familia", publicó en horas de la tarde la cuenta oficial del seleccionado galo en "X". El mensaje de apoyo al técnico estuvo acompañado de una imagen del equipo, en una muestra de unidad frente al difícil momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipedefrance/status/2069521306115043675&partner=&hide_thread=false Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France (@equipedefrance) June 23, 2026

El encuentro será clave en la definición del grupo. Ambas selecciones ganaron los dos primeros partidos y llegan con 6 puntos. En caso de empate, los galos llevan la ventaja ya que cuentan con una diferencia de +5 en goles. A los noruegos solo les sirve una victoria para quedar en el primer puesto.

Se espera que el entrenador regrese a Estados Unidos tras el funeral para preparar el partido de dieciseisavos de final. Si la fase de grupo concluyera hoy, con la clasificación asegurada y la diferencia de gol a favor, los galos podrían enfrentarse al mejor de los terceros de los grupos C, D, F, G y H que hoy son Suecia, Paraguay, Escocia, Bélgica o Cabo Verde. Si sale segunda, saldrá del grupo E: Costa de Marfil o Ecuador.

La victoria de Francia ante Irak

Francia confirmó este lunes su candidatura al título del Mundial 2026 al derrotar 3-0 a Irak en Filadelfia. Con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Ousmane Dembélé, encaminaron el rumbo en busca de la tercera final consecutiva tras las dos alcanzadas en Rusia 2018 (campeona) y Qatar 2022 (subcampeona).

El equipo dirigido por Deschamps volvió a mostrar su jerarquía y resolvió el encuentro con autoridad. La apertura del marcador llegó a los 14 minutos gracias a Mbappé, que armó una gran jugada individual tras asociarse con Michael Olise por la banda derecha y definió con un potente remate de zurda desde el borde del área.

En la reanudación, Francia amplió rápidamente la ventaja luego de un insólito error defensivo de Irak. El zaguero Zid Tahseen y el arquero Ahmed Basil fallaron en la salida y le regalaron la pelota a Ousmane Dembélé, que asistió a Mbappé para que empujara el balón al arco vacío y marcara el 2-0.

Lejos de conformarse con la ventaja, el seleccionado francés mantuvo la intensidad ofensiva y encontró el tercer tanto a los 66 minutos. Esta vez fue Dembélé quien apareció dentro del área para sacar un potente remate cruzado y establecer el 3-0 definitivo. Con los dos goles, Mbappé volvió a llevar al equipo a la victoria y alcanzó a Miroslav Klose en el segundo lugar de la tabla de goleadores históricos de los mundiales, detrás de los 18 de Lionel Messi.